İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 717'ye çıktı

AA 22 Nisan 2020 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 12:37

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 430 olan günlük ölü sayısı, bugün biraz artarak 435'e çıktı.

Açıklanan verilere bakıldığında, salgından hayatlarını kaybedenlerin sayısının son 4 gündür 399-435 aralığında olduğu görüldü.

Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 21 bin 717'ye yükseldiğini bildirdi.

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 211 artışla toplamda 208 bin 389 oldu.

Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 3 bin 411 artışla 85 bin 915'e çıktı.

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de toplam 57 bin 997 vaka bulunurken, ölü sayısı 7 bin 930'a ulaştı. Madrid'in ardından gelen Katalonya'da ise 4 bin 152 ölü ve 43 bin 112 vaka olduğu açıklandı.

Kovid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal sol koalisyon hükümetin kararıyla bugün Mecliste yapılacak oylamayla 9 Mayıs'a kadar uzatılacak.