Son dakika... İtiraf etti: Orada sonsuza kadar kalacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 73. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

"HERSON'DA SONSUZA KADAR KALACAĞIZ"

Rusya'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Genel Sekreteri ve Senatör Andrey Turchak, Rusya tarafından işgal edilen Herson bölgesini ziyaret etti.

Rusların ve Ukraynalıların burada birlikte yaşayacağını söyleyen Turchak, "Herson bölgesi sakinlerine bir kez daha, Rusya'nın sonsuza kadar burada olduğunu söylemek isterim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Geçmişe dönüş olmayacak. Hep birlikte yaşayacağız. Tarihi miras ve insanlarımız açısından zengin bu bölgeyi geliştireceğiz" dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

11:45 Rusya'nın Donbass'ta ilerleyişi sürerken Rus siyasetçi Andrey Turchak, Rusya'nın, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinden çekilmeyeceğini söyledi. Turchak, Rusya'nın 'sonsuza kadar' Güney Ukrayna'da kalacağını öne sürdü.

11:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 25 bini geçtiğini duyurdu.

06:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 150 milyon dolar değerinde ek silah sağlanmasına yetki verdiğini açıkladı.

05:30 Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından tahliye edilen siviller güvenli bölgeye götürüldü.

05:00 İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Carara kenti limanında demirli "Şehrazat (Scheherazade)" isimli lüks yata el koydu.

03:00 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin serbestçe dünyanın geri kalanına ulaştırılabilmesi için Odessa bölgesindeki limanların acilen açılması çağrısında bulundu.

02:00 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı. ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya savunma yardımlarına devam ettiklerini vurguladı. 150 milyon dolar tutarındaki yeni savunma desteğiyle Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya desteklerini açıkça ortaya koyduklarını belirten Biden, yeni pakette top mühimmatları, radar sistemleri ve benzeri ekipmanların yer alacağını bildirdi.

00:50 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk çabalarına destek verdiğini açıkladı.

00:45 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandığı zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta Kiev'i ziyaret etmeye çağırdı.

00:00 Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa aktif şekilde katılmakla suçladığı Belarus'a ihracat kısıtlamaları getirdi.