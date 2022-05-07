Son dakika... Karadeniz'deki kilit nokta! Ukrayna: 'Serna'yı vurduk

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 73. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA: RUSYA'YA AİT ÇIKARMA GEMİSİNİ VURDUK

Ukrayna ordusu, Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait "Serna" sınıfı çıkarma gemisinin hedef alındığını duyurdu.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılarla başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Ordusu Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de kilit nokta haline gelen Yılan Adası'na demir atan Rusya donanmasına ait bir geminin vurulduğu bildirildi. Geminin hava saldırısı ile etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise söz konusu geminin "Serna" sınıfı çıkarma gemisi olduğunu belirtti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

16:18 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rusya'nın saldırılarında 200'den fazla konutta hasar meydana geldiğini açıkladı.

15:15 Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Berlin'de görev yapan Rus gazetecilere saldırı girişiminin önlendiği belirtildi. Faillerin tespit edilmesi talebiyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildiği aktarıldı.

15:09 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin haki rengindeki poları, İngiltere'deki bir müzayedede 90 bin sterline satıldı.

14:36 Ukrayna ordusu, Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait "Serna" sınıfı çıkarma gemisinin hedef alındığını duyurdu.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...



14:00 Ukrayna ordusuna bağlı Güney Operasyon Komutanlığı, Yılan Adası'nda konuşlanan Rusya'ya ait hava savunma sistemlerini hedef aldı.

13:56 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir aydan uzun süredir Azovstal fabrikasının bomba sığınaklarında yaşayan bir grup Ukraynalı sivilin tahliye süreci devam ediyor. Fotoğrafta, Bezymyannoye köyündeki mülteci kampına götürülmek üzere bekleyen siviller görülüyor.

13:30 Moldova'nın Transdinyester bölgesinde Ukrayna sınırı yakınındaki bir yerleşim biriminde patlamalar olduğu bildirildi.

13:09 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Harkiv bölgesindeki Bogoduhov tren istasyonu yakınında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen çok miktarda silahın yok edildiğini bildirdi.

13:02 Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Slovakya'ya 400 bini aşkın kişinin giriş yaptığı bildirildi.

12:30 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta savaş başlatmasıyla sığınak olarak kullanılan başkent Kiev'deki metro hatları, vatandaşların şehir içi ulaşımı için hizmet vermeye devam ediyor.

11:45 Rusya'nın Donbass'ta ilerleyişi sürerken Rus siyasetçi Andrey Turchak, Rusya'nın, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinden çekilmeyeceğini söyledi. Turchak, Rusya'nın 'sonsuza kadar' Güney Ukrayna'da kalacağını öne sürdü.

11:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 25 bini geçtiğini duyurdu.

06:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 150 milyon dolar değerinde ek silah sağlanmasına yetki verdiğini açıkladı.

05:30 Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından tahliye edilen siviller güvenli bölgeye götürüldü.

05:00 İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Carara kenti limanında demirli "Şehrazat (Scheherazade)" isimli lüks yata el koydu.

03:00 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin serbestçe dünyanın geri kalanına ulaştırılabilmesi için Odessa bölgesindeki limanların acilen açılması çağrısında bulundu.

02:00 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı. ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya savunma yardımlarına devam ettiklerini vurguladı. 150 milyon dolar tutarındaki yeni savunma desteğiyle Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya desteklerini açıkça ortaya koyduklarını belirten Biden, yeni pakette top mühimmatları, radar sistemleri ve benzeri ekipmanların yer alacağını bildirdi.

00:50 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk çabalarına destek verdiğini açıkladı.

00:45 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandığı zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta Kiev'i ziyaret etmeye çağırdı.

00:00 Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa aktif şekilde katılmakla suçladığı Belarus'a ihracat kısıtlamaları getirdi.