Son dakika... Kiev'de yeniden patlama ve siren sesleri yükseliyor! Rusya: Ukrayna müzakere teklifini reddetti

16:47 Ukraynalı mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar: Türkiye insani yardıma hazır

16:36 Ukrayna televizyonları Ukrayna askeri araçlarının başkent Kiev'i savunmak için başkente girdiğini bildirdi.



16:18 Kazakistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine son verilmesine ilişkin imza kampanyası başlatıldı.



16:03 AB, Putin ve Lavrov'un mal varlıklarını dondurmaya karar verdi



16:00 Kremlin: Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır



15:55 Rusya Savunma Bakanlığı: Halihazırda, Rus ordusu Çernigiv kentinin kuşatmasını başarıyla tamamlamıştır. Rus ordusu 24 Şubat'ta Gostomel hava üssü yakınlarına başarılı bir indirme gerçekleştirmiştir. Havalimanı ele geçirilirken, Ukrayna'nın özel birliklerine ait 200 milliyetçi öldürülmüştür. Rus tarafında kayıp yoktur. Hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleşmesiyle, Kiev'in batısıyla bağlantısı kesildi.



15:42 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden sirenler çalıyor.



15:35 Reuters: Rusya Kiev yakınındaki havaalanını ele geçirdi.

15:30 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14.55: Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. Rus Ria ajansı, Putin'in Çin lideri Xi Jinping'le görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptığını bildirdi.



14:50 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kuzey Harekat Komutanlığı Birimleri, Chernihiv bölgesindeki yaklaşık 20 düşman tankını imha ettiğini duyurdu. Açıklamada, Chernihiv'in savunulacağının altı çizildi.

14:41 Rusya Devlet Başkanı Putin, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topluyor.

14:30 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'e seslendi: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım.



14:06 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmelerimiz var" dedi.

13:36 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.



13:19 Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. (Askere) Katılım için tüm prosedürler basitleştirildi. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin. Yaş sınırlaması yoktur



13:16 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'nın işgali planlanmıyor. Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak



13:10 Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlediği iddialarını yalanladı.