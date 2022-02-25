Son dakika... Kiev'de yeniden patlama ve siren sesleri yükseliyor! Rusya: Ukrayna müzakere teklifini reddetti

Başkent Kiev'e yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan Antonov Havaalanı 2 gündür Rus ve Ukrayna birliklerinin çatışmalarına sahne oluyor.
Rusya'nın Kiev'e daha fazla asker ve askeri teçhizat getirmesi için hayati öneme sahip olarak gördüğü havaalanı bir kez daha Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçti.
Ukrayna hükümeti havaalanını geri aldıklarını ve Rus özel harekat birliklerini geri püskürttüklerini duyurdu.
İki ordunun başkentin savunması için hayati önem taşıyan Kiev yakınlarındaki havaalanındaki çatışmasının ortasında kalan ekip bir süre sonra bölgeden uzaklaşmayı başardı.
23:42 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden patlama sesleri duyulmaya başlandı ve sirenler çalıyor.
23:35 ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek olmak için Avrupa'ya ek asker gönderme emri verdi.
23:13 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söyledi.
22:40 Kiev Belediye Başkanı Klitschko, Rus askerlerinin başkente çok yakın olduğunu ve kent için zor bir gece olacağını söyledi.
22:30 İngiltere, Putin'in mal varlıklarını dondurma kararı aldı.
22:13 Kiev Belediye Başkanı Klitschko, Rus ordusunun Kiev'deki termik santrali imha ettiğini duyurdu.
22:05 Klitschko, elektrik santrali yakınlarında beş patlama olduğunu açıkladı.
22:00 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Rusya'nın örgüte katılım sürecini durdurduklarını duyurdu.
21:05 AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Putin ile Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.
21:00 Biden, Ukrayna Zelenskiy ile görüşerek savaş karşıtı koalisyon kurulmasına ilişkin konuşulduğu belirtildi.
20:05 Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait 211 askeri hedefin yok edildiğini açıkladı.
19:35 Ukrayna işgalinden ötürü Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması yasaklandı.
19:22 Ukrayna Sağlık Bakanı, Rusya'nın 2 kentte ambulanslara ateş açtığını açıkladı.
18:40 Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi, Rusya'nın temsil hakkını askıya aldı.17:30 Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Çernihiv'deki bölge dairesi binasına iki top mermisi isabet etti. Saldırı sonrası binada yangın çıktığı bildiriliyor.
16:47 Ukraynalı mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar: Türkiye insani yardıma hazır
16:36 Ukrayna televizyonları Ukrayna askeri araçlarının başkent Kiev'i savunmak için başkente girdiğini bildirdi.
16:18 Kazakistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine son verilmesine ilişkin imza kampanyası başlatıldı.
16:03 AB, Putin ve Lavrov'un mal varlıklarını dondurmaya karar verdi
16:00 Kremlin: Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır
15:55 Rusya Savunma Bakanlığı: Halihazırda, Rus ordusu Çernigiv kentinin kuşatmasını başarıyla tamamlamıştır. Rus ordusu 24 Şubat'ta Gostomel hava üssü yakınlarına başarılı bir indirme gerçekleştirmiştir. Havalimanı ele geçirilirken, Ukrayna'nın özel birliklerine ait 200 milliyetçi öldürülmüştür. Rus tarafında kayıp yoktur. Hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleşmesiyle, Kiev'in batısıyla bağlantısı kesildi.
15:42 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden sirenler çalıyor.
15:35 Reuters: Rusya Kiev yakınındaki havaalanını ele geçirdi.
15:30 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.55: Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. Rus Ria ajansı, Putin'in Çin lideri Xi Jinping'le görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptığını bildirdi.
14:50 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kuzey Harekat Komutanlığı Birimleri, Chernihiv bölgesindeki yaklaşık 20 düşman tankını imha ettiğini duyurdu. Açıklamada, Chernihiv'in savunulacağının altı çizildi.
14:41 Rusya Devlet Başkanı Putin, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topluyor.
14:30 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'e seslendi: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım.
14:06 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmelerimiz var" dedi.
13:36 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus güçlerinin sabotaj grubunu Kiev'in Obolon semtinde etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.
13:19 Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. (Askere) Katılım için tüm prosedürler basitleştirildi. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin. Yaş sınırlaması yoktur
13:16 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'nın işgali planlanmıyor. Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak
13:10 Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlediği iddialarını yalanladı.13:07 Rusya'nın Meclis Sözcüsü Valentina Matvienko Batı'nın zayıflıklarını bildiklerini belirterek, ülkesinin Batı'nın yaptırımlarına karşı yaptırımlar hazırladığını söyledi.
12:54 Kiev yönetimi: Ukrayna hava sahası ve ülkenin tüm limanları kapatıldı
12:26 İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın 450'den fazla personelini kaybettiğini ve Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ilk 24 saatinde ana hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını bildirdi.
12:20 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Konashenkov, Rus ordusunun Ukrayna genelinde 118 askeri tesisi faaliyet dışı bıraktığını belirterek Rus ordusunun kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali'nin rutin çalışma düzeninde devam ettiğini belirtti.
12:17 Japonya, Rus finans kurumlarının varlıklarını dondurdu.
12:15 Reuters: Kiev'de hükümet binası yakınlarında silah sesleri duyuldu.
12:00 Ukrayna: Rusya, Kiev saldırısı için Belarus'taki Gomel Havaalanı'nı kullanıyor.
11:55 Ukrayna duyurdu: Kiev'de bir Rus uçağını düşürdük
11:50 Rusya, Romanya yakınlarındaki Yılan Adası'nı (Zmiinyi adası) ele geçirdi.
11:53 Ukrayna basını: Donetsk yönünde değişiklik yok. Düşmanın ilerleme çabaları bertaraf edildi. Rus bombardımanı sürüyor.
11:49 Almanya Maliye Bakanlığı, Rus bankalarının tamamen kapatıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Almanya'nın Rusya ile ticareti kestiğini de belirtildi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Mer, Avrupa Birliği'nin Rusya'yı finansal olarak izole etmek istediğini söyledi. Le Mer, "Rus bankalarını vuracağız. Rusya'yı finansal olarak izole etmek istiyoruz. Rusya ile küresel finans sistemi arasındaki tüm bağları kesmek istiyoruz." dedi.
11:46 Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Romanya yakınlarında bulunan Zmiinyi adasını ele geçirdiklerini ve adada bulunan 82 Ukrayna askerinin teslim olduğunu açıkladı.
11:45 Reuters'ın Ria Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Rusya, İngiltere'de kayıtlı tüm uçakların hava sahasından geçmesini yasakladı.
11:24 Ukrayna'nın Zaporojye bölgesine Rus Silahlı Kuvvetlerince yapılan saldırıda, 3 sınır muhafızının hayatını kaybettiği bildirildi.
11:10 Ukrayna: Rusya, sivillere ait 33 noktayı vurdu, 2 çocuk öldü.
11:05 Rusya Savunma Bakanlığı: Çernobil santralinde kontrol sağladık.
10:23 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev'e doğru hareket ettiğini bildirdi.
10:22 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var
10:03 Fransa Savunma Bakanı, 'Avrupa'da kimsenin Rusya ile savaşa girme gibi bir isteği yok' dedi.
09:59 Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rus kuvvetlerinin günün ilerleyen saatlerinde başkent Kiev'in hemen çevresindeki bölgelere gireceği uyarısında bulundu
9:50 Associated Press'in haberine göre, ABD savunma bakanı Lloyd Austin, milletvekillerine bir telefon görüşmesinde Belarus'tan giren Rus mekanize kuvvetlerinin Kiev'den yaklaşık 32 km uzaklıkta olduğunu söyledi. Görüşmenin TSİ 02.30'da yapıldığı belirtiliyor.
09:16 Ukrayna ordusunun, Rus askeri birliklerinin ele geçirmeye çalıştığı Kiev'deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tuttuğu bildirildi.
09:10 Ukraynalı yetkili: Bugün en zor gün olacak. Rusya'nın planı tanklarla Kiev'e girmek.
08:51 Zelenskiy: Er ya da geç Rusya bizimle konuşmak zorunda kalacak, düşmanlıkları nasıl sonlandıracağımızı ve bu işgali nasıl durduracağımızı bize söylemek zorunda kalacak, konuşma ne kadar erken başlarsa kayıp o kadar az olacaktır.
08:27 Ukrayna: Zaporijya'daki sınır birliklerine roket atıldı
08:20 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus füze saldırıları yeniden başladı. Rus saldırıları asker ve sivil hedefleri amaçlıyor. Ayrıca Zelenskiy, askeri birliklerinin ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.
08:11 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu. Kiev'de yerel saatle 07.05'ten itibaren 2 dakika boyunca sirenler çaldı.
07:52 Ukrayna'nın batısındaki Lviv bombalanıyor.
07:25 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tekrar patlama sesi duyuldu. Kiev'de yerel saatle 06.17'de tekrar patlama yaşandı. Ayrıca 06.42'den sonra da patlamalar duyuldu.
07:22 Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Kiev'de Rus uçağı düşürüldü. Uçak düşerken bir binaya çarptı.
07:02 Ukrayna: Sabaha karşı Rusya'ya ait hava taşıtını düşürdük.
06:14 Ukraynalı yetkililer, Rus askeri güçlerinin 1986 yılında nükleer bir felaketin meydana geldiği Çernobil'in kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Başkan Zelenskiy'nin sözcüsü Mykhailo Podoliak, saldırının "bugün Avrupa'daki en ciddi tehditlerden biri" olduğunu söyledi.
06:11 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi.
05:39 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.
05:30 Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko "Kiev'e seyir ve balistik füzelerle saldırılar yeniden başladı. İki güçlü patlama duydum" dedi.
05:15 ABD Beyaz Saray'dan Rusya'yı kınama açıklaması geldi. Beyaz Saray basın toplantısında konuşan ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Çernobil nükleer santralinin nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğuna ilişkin "güvenilir" raporların ardından ABD'nin Rusya'yı kınadığını kaydetti. Sözcü Psaki, "Rus askerlerinin şu anda Çernobil santralinin personelini rehin tuttuğuna dair güvendirici raporlar bizi öfkelendiriyor. Nükleer atık tesislerini bakımını sağlamak ve korumak için gereken rutin kamu hizmeti çabalarını sona erdirebilecek bu yasadışı ve tehlikeli rehin alma, açıkçası inanılmaz derecede korkutucu ve büyük ölçüde endişe vericidir. Bunu kınıyor ve serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kaydetti.
04:35 Rusya sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Sumi kentinde de operasyonlarını sürdüren Rusya ise, kentte karşısında güçlü bir Ukrayna direnişi buldu.
Bunun üzerine Rus ordusu, kentin üzerine roketler yağdırarak Sumi kentine kara operasyonlarına başladı.
Kent sokaklarında çatışan Rus ve Ukraynalı askerler, birbirine aralıksız ateş açtı. Kentte hala çatışmalar devam ediyor.
04:00 Ukrayna'nın Kharkiv kentinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi metroya sığındı. Amerikan Washington Post Gazetesi, peronlarda ve metroların içinde bekleyen insanların görüntülerini yayınladı.
01:56 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
01:55 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel enerji akışının sekteye uğramayacağını söyledi.
01:15 Zelenski, Ukrayna'da genel seferberlik ilan edilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre, ülkenin Donetsk ve Luhansk kentleri haricindeki tüm kentlerinde genel seferberlik ilan edildi. Kararnamede, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) genel seferberlik sırasında karşı istihbarat sızmalarına karşı önlemler alacağı ifade edildi. Seferberlik kapsamında askerlik için çağırılanların, belirtilen toplanma noktasında birliklerine katılacağı belirtilirken, askeri birimler tarafından seferberlik kaydı yapılan kişilerin yeteneklerine göre askeri birimlerde görevlendirileceği ifade edildi. Bölge, il ve ilçe yönetim başkanlarının ise, sağlık kuruluşlarının oluşturulmasını ve işleyişini sağlayacağı bildirildi. Zelenski'nin imzaladığı kararnamenin 90 gün boyunca geçerli olacağı duyuruldu.
00:30 Ukrayna'nın batısında, Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, "Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin" dedi.
Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.
Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.