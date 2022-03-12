Son dakika... Kiev'e 20 kilometre mesafede! Rus birlikleri vurdu

12 Mart 2022 Cumartesi 07:14 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:58

Rusya Putin'in talimatıyla başlatılan Ukrayna'ya askeri harekat, 17'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

09:51 Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde bir soğuk hava deposu, Rus askerlerinin hedefi oldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yayınlanan fotoğraflarda ve yapılan açıklamada, saat 03.50 sıralarında deponun vurulduğu ve bombalama sonucu çıkan yangına 4 araç ve 20 personel ile müdahale edildiği bildirildi. Ölü ya da yaralılara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

09:40 Rus ordusu, Harkov'a bağlı Yatskovka köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda evler ve araçlar zarar gördü. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

09:28 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus tarafının yedek asker bulmakta büyük sorun yaşadığını bildirdi.

08:03 Tayvan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Tayvan'da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlattı.



07:30 YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medyayla ilişkili kanallara erişimi küresel olarak engellemeye başladığını duyurdu.

06:30 Başkent Kiev, Cherkasy, Harkiv, batı Ukrayna'daki Lviv ve kuzeydoğu Sumy bölgesi de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde hava saldırılarının olduğu ve sirenlerinin çaldığına dair haberler geliyor

05:00 Ukrayna'dan başlayan büyük göçü 1945'ten bu yana Avrupa'nın en hızlı büyüyen mülteci krizi olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler yaklaşık 2,5 milyon insanın Ukrayna'dan kaçtığını duyurdu

04:14 ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze geliştirme faaliyetlerinde katkısı bulunduğu gerekçesiyle 3 Rus şirketine ve ilgili 2 kişiye yönelik yaptırım uygulanacağını duyurdu.

04:11 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi. Price, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

03:06 Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırılara gece boyunca aralıksız devam etti.



03:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birlikleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un kaçırıldığını duyurarak, bu eylemleri nedeniyle Rusların eylemlerinin DEAŞ'ın eylemleriyle eş tutulacağını belirtti. Zelenskiy, "Melitopol belediye başkanının yakalanması sadece belirli bir kişiye karşı bir suç değildir. Bu yüzde 100 demokrasiye karşı bir suçtur. Sizi temin ederim ki Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" dedi.

02:37 ABD Başkanı Joe Biden, bir takım yeni yaptırım kararı açıklayarak, Rus ekonomisini çökerttiklerini duyurdu. Putin'in köşeye sıkıştığını söyleyen Biden, Rusya ile tüm ticari ilişkilerin askıya alındığını açıkladı.

02:25 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması talebine destek veren Polonya'ya teşekkür etti.

00:30 ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Başkanı Gennadiy Zyuganov dahil 12 Rus milletvekili ve VTB bankasının yönetim kurulu üyesi 10 kişi 'kara listeye' dahil edildi.

00:04 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce başına poşet geçirilerek kaçırıldığını duyurdu.

00:00 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali'nin Rus ordusunun kontrolüne geçtikten sonra tehdit arz ettiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

23:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi Tatyana Navka ve büyük çocuklarına yaptırım getirildiğini belirtti.