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Dünya

Son dakika... Libya ordusu, Ayn Zara ve Vadi er-Rebi'yi Hafter'den geri aldı

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerini Hafter milislerinden geri aldığını açıkladı.

04 Haziran 2020 Perşembe 09:04 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 09:06
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