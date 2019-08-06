Türkiye-ABD arasında önemli görüşme 10.30'da başladı

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Son dakika... MSB: ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı Ankara'da başladı

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan 'Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan güvenli bölge görüşmelerin bugünkü kısmının Ankara'da başladığını açıkladı.

  • AA
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bugünkü kısmının 10.30'da Bakanlık'ta başladığı bildirildi.
 
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
 
"Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır."

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