Son dakika... NATO'dan çarpıcı açıklama: Kaçınılmaz ve daha kanlı olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 48. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:24 NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Joane, Ukrayna'daki savaşın ikinci aşamasının kaçınılmaz, daha geniş çaplı ve daha kanlı olacağını söyledi.

15:20 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Belarus, her koşulda Rusya'nın yanında duracak.

15:15 Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın temerrüde düşmediğini belirterek, buna yönelik iddiaların yasa dışı uygulamaları yürürlüğe koyan ABD makamlarına yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

14:58 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da şimdiye kadar sağlık merkezlerine 108 saldırı yapıldığını açıkladı.

14:23 Ukrayna'nın Çernihiv şehrinde Rusya ordusunun saldırıları sonucunda yıkılan binanın enkazında bir sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

12:59 Bosna Hersek'in Vişegrad şehrinde, Rusya'ya destek amaçlı, bir duvara Rusya bayrağı çizildi.

12:30 Fransa, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğine ilişkin kanıt bulmaları için Ukrayna'ya adli tıp uzmanlarının da aralarında bulunduğu askeri ekip yolladı.

12:17 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan ve karadan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna'nın Hmelnitski bölgesinde uçak hangarı, Kiev bölgesinde ise cephanelik imha ettiklerini bildirdi.

11:50 Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" hedeflerine ulaşacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi. Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin "Ukrayna'da Rusya karşıtı güçler ile çatışma kaçınılmazdı, sadece bir zaman meselesiydi. Askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca savaşın ne kadar süreceği ile ilgili değerlendirmede bulunurken sonlandırılması yönünde herhangi bir tarih belirtmedi. Rus lider "Askeri operasyonumuz başarıya ulaşana dek sürecek" dedi.

11:18 Rusya'nın Mariupol'da kimyasal saldırı düzenlediği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı James Gippi, "Başkan Putin, bu saldırının doğrulanması halinde, Batı'nın masasında yanıt için tüm muhtemelen seçeneklerin olduğunu bilmeli." tehdidinde bulundu.

10:10 Japonya'da kabine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de dahil olmak üzere 398 Rusya vatandaşının malvarlıklarının dondurulmasını öngören ek yaptırımlara onay verdi.

09:32 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 600 asker, 157 uçak, 140 helikopter ve 732 tankını kaybettiği bildirildi.

09:11 Japonya'da yapılan bir anket, halkın yüzde 47'sinin hükümetin Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulamasını talep ettiğini ortaya çıkardı.

02:12 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus birliklerinin ülkesinin kuzey bölgelerinden çekilirken kasıtlı olarak çok sayıda patlayıcı bıraktığını ve bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu. Zelenski, Rus ordusunun eylemleri nedeniyle ülkesinin dünyanın en çok mayınlı bölgelerinden biri haline geldiğine işaret ederek, "Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli. Çünkü bu topraklarımızdan geri çekilmek zorunda kalsalar bile mümkün olduğu kadar çok insani öldürmek veya sakat bırakmak için yapılan bir şey. Bu gibi eylemler doğrudan emirle yapılır." diye konuştu.

01:56 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullandığı iddialarının endişe verici olduğunu bildirdi.

01:30 Almanya merkezli savunma sanayi şirketlerinden Rheinmetall, hükümetin izni olması durumunda 3 ay içinde Ukrayna'ya kullanılmış 50'ye yakın Leopard 1 tanklarını verebileceklerini açıkladı.

01:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son 24 saatte 4 bin 354 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

00:15 Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından kapatılan Belçika'nın Kiev Büyükelçiliğinin önümüzdeki günlerde yeniden açılacağını duyurdu.

00:10 Ukrayna'nın Harkiv kenti Belediye Başkanı İgor Terehov, Rusya'nın bombardıman yoğunluğunu artırdığını ve bugünkü saldırılarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

00:00 Ukrayna'nın Özel Harekat Taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını duyurdu.