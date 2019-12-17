Son dakika... Pakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam
Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi
- AA
Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi
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