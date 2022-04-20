Son dakika... Pentagon'dan Ukrayna açıklaması: Uçak vermedik ama...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 56. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Japon hükümeti, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş sonrası Rus iş dünyasına yönelik kapsamlı yaptırımlarını artırıyor. Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'dan çeşitli sektörlerde 38 ürüne ithalat yasağı getirdi.

02:48 Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın 1 uçağını, 1 helikopterini, 1 silahlı insansız hava aracını (SİHA), 5 insansız hava aracını (İHA) ve 1 seyir füzesini düşürdüklerini bildirdi.

02:11 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "savaşa son ver" çağrısını dinlemesi gerektiğini belirtti.

01:37 Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan militanlara teslim olması çağrısında bulundu.

01:35 ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, aralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu 13 ülkenin genelkurmay başkanı ile video konferans yöntemiyle Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

00:50 Afrika Birliği (AfB), Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona ermesi için diyalog çağrısı yaptı.

00:29 Fas'ın başkenti Rabat'ta, Ukrayna'dan dönen öğrencilerin ülkedeki üniversitelerde eğitimlerini sürdürmeleri talebiyle gösteri düzenlendi.

00:27 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle 12 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini, bunun yaklaşık 5 milyonunun komşu ülkelerde mülteci olduğunu bildirdi.

00:15 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Rusya-Ukrayna Savaşı yüzünden güvenli yerlere giden Kiev sakinlerinin şehre dönmeye başladığını söyledi.

00:03 Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, "ne olursa olsun Rusya ile stratejik iş birliğini güçlendireceklerini" belirtti.

00:00 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya başka ülkelerin uçak verdiğini, ABD'nin ise uçak parçaları tedarik ettiğini açıkladı. Günlük basın toplantısında Kirby, Ukrayna'ya silah ve ekipman desteği vermeye devam ettiklerini söyledi. Ukrayna'nın daha fazla ve gelişmiş silah talebine ilişkin sorulara yanıt veren Kirby, "Ukraynalıların şu anda iki hafta önce olduğundan daha fazla uçağı var. Bu tesadüf değil. Bu, onların bildiği uçak tiplerinden tedarik edebildikleri içindir." ifadelerini kullandı. Başka ülkelerin Ukrayna'ya ek uçak verip vermediğine yönelik soruya ise Kirby şu yanıtı verdi: "Detaya girmeden şunu ifade edebilirim, başka uluslar onlara ek platformlar sağladı. Böylece filolarını büyüttüler. Ayrıca sınırlı platform ve yedek parça da aldılar. Burada platformdan kastım uçak. Yani daha fazla uçak aldılar ve bu daha fazla uçağı havada tutmak için yedek parça aldılar." Kirby, ABD'nin uçak vermediğini ancak uçak yedek parçaları tedarik ettiğini söyledi.

23:45 Çekya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın talebi ve Hükümetlerarası Savunma İşbirliği Ajansı'nın (AMOS) aracılığıyla hasar görmüş Ukrayna tanklarının ve zırhlı araçlarının Çekya'da onarılacağını açıkladı.

23:40 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, 55'inci günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirirken, "Bizim ihtiyacımız olan, ortaklarımızın sahip olduğu ve Rusya'nın kullandığı silahlarla aynı tüm silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş ve barışı getirmiş olurduk." dedi.