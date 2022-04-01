Son dakika... Polonya'dan 'Rusya' iddiası: Ukrayna'nın üçte birini ele geçirmeyi planlıyorlar

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 37. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

16:05 BM: Ukrayna'da en az 1276 sivil öldü, 4 milyon 102 bin 876 mülteci komşu ülkelere geçti

14:41 Alman hükümetinin, Çekya'da bir şirketin elindeki 58 tankın Ukrayna'ya satışına onay verdiği ileri sürüldü.

14:37 Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın, yakında Ukrayna'nın üçte birini ele geçirmeyi planladığını savundu. Polonya Başbakan Mateusz Morawiecki, CNN'e verdiği röportajda, Rus askerlerinin yeniden gruplaştığını belirterek "Özellikle Donbas bölgesinde, Ukrayna güçlerini hızla kuşatmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Ukrayna topraklarının üçte birini aldıktan sonra çok daha güçlü bir pozisyonda müzakere yapmak isteyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

14:15 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı ve Ukrayna Cumhurbaşkanı arasında görüşme ayarlanmasına yardım etmesi durumunda Türkiye'ye minnettar kalacaklarını belirtti.

14:11 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini duyurdu

14:00 Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kiev ve Çernigiv bölgelerinde 28 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

13:58 Rus birlikleri, dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 tipi "Mriya" adlı uçağın vurulduğu Gostomel'deki havaalanından çekildi

13:37 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün saat 16.00'da bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği belirtildi.

13:30 Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 700 askerini, 143 uçağını, 131 helikopterini ve 625 tankını kaybettiği bildirildi.

13:18 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna-Rusya savaşında tek taraflı tutum sergilemediği gerekçesiyle Hindistan'ı övdü.



12:55 Ukrayna'ya bağlı Mikolayiv'de Rus ordusunun 29 Mart'ta vurduğu valilik binasındaki can kaybı 28'ye yükseldi.

12:50 Gazprom ruble karşılığında doğalgaz sevkiyatı yapılmasına yönelik yeni ödeme prosedürü hakkında müşterilerine bildirim göndermeye başladığını duyurdu.

12:45 Kremlin: Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşecek.

12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Görüşmelerde ilerleme var, Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırlıyoruz. Kırım ve Donbass konusunda daha anlayış gördük. Ukrayna, hedeflediği mutabakatlarla ilgili görüşünü ilk kez İstanbul'da kağıda döktü.

12:17 Brovary Belediye Başkanı Ihor Sapozhko, Rus güçlerinin Kiev yakınlarındaki Brovary bölgesinden de çekildiğini duyurdu.

11:53 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait S-300 hava savunma füze sistemini imha ettiklerini açıkladı. Bakanlık, imha anının videosunu paylaştı.

11:47 Avrupa Birliği (AB), Rus makamlarının AB yetkilileri ve vatandaşlarının Rusya'ya girmesine getirdiği yasağa tepki gösterdi.

11:44 Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Szymon Szynkowski vel Sek, Rusya'dan hidrokarbon ithalatının durdurulması gerektiğini belirterek, "Polonya olarak buna hazırız ve Avrupalı ortaklarımızı da böyle bir adım atmaya ikna ediyoruz. AB'nin Rus enerji emtialarından ayrılmak amacıyla ABD ile iş birliği yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun en kısa sürede gerçekleşmesini diliyoruz." dedi.

11:41 Kiev bölge yönetimi başkanı bazı Rus birliklerinin Kiev'in kuzeyinden Belarus'a doğru çekilmeye devam ettiğini söyledi.

11:24 Chernihiv Valisi Viacheslav Chaus Rus birliklerinin Chernihiv'den çekildiğini ancak henüz tüm birliklerin bölgeden ayrılmadığını söyledi.

11:10 Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa Birliği (AB) içinde birçok konuda ortak hareket eden Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkeleri (V4) arasında bölünmeye neden oldu.

11:09 Emekli Fransız Tuğgeneral ve Fransa Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Araştırmacısı Patrice Moyeuvre, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya heyetlerini bir masada toplamasının takdir edilmesi gereken çabalar olduğunu belirtti.

11:05 Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın Kırım ve Donbas taleplerini kabul etmeyeceklerini belirterek 'Bu bir siyasi intihar olur. Mümkün değil.' dedi.

10:13 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 153 çocuğun hayatını kaybettiği, 245 çocuğun yaralandığı bildirildi.

09:24 Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi. Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya'ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

05:47 Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

05:00 Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, Rusya'ya karşı verdikleri savaşta kullanılmak üzere istediği zırhlı araçları göndereceklerini açıkladı.

04:28 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askeri güçlerinin ülkede 15 havalimanını yok ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya toplam 1370 füze fırlattığı belirtildi. Saldırılarda 148 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 10 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle evlerini terk ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Rusya, Ukrayna'da 15 havalimanını yok etti. İşgalciler, her gün vahşet uyguluyor. Bunu affetmeyeceğiz." ifadelerine yer erildi.

03:42 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde yaklaşık 1500 sivilin Zaporijya kentine ulaştığını bildirdi.

02:21 Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini bildirdi.

02:16 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun bazı yerlerden çıkartıldığını söylerken Rusların taktik gereği kendilerinin zayıf olduğu noktalardan saldırabileceğini söyledi.

01:51 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin güvenliğinin garantörü olmaya hazır olması nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

01:04 İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya uygulanan yaptırımların sürmesi konusunda mutabık oldukları bildirildi.

00:11 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

23:40 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentinden sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorunun açılacağını bildirdi.

23:34 Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçların imha edildiği anlara ait görüntüleri paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, sivil yerleşim alanına gizlenen Rus ordusuna ait zırhlı araçlarını düzenlediği topçu saldırısıyla vurdu. Bakanlık, insansız hava aracı (İHA) ile anbean kayıt altına alınan saldırı anına ait görüntüleri paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ayrıca, 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Açıklamada, 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 614 tank ve bin 735 askeri zırhlı teknik aracın da imha edildiği ifade edildi.

23:12 Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler için geldiği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın misafiri olmaktan büyük gurur duyduğunu açıkladı.

23:00 ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in kendini izole ettiğine dair bazı belirtiler olduğunu ifade ederek, "Putin'in bazı danışmanlarını kovduğuna dair belirtiler var" dedi.