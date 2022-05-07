Son dakika... Putin'e ait olduğu iddia ediliyor: İtalya el koydu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 73. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İTALYA, RUS HÜKÜMETİNİN ÖNDE GELEN UNSURLARIYLA BAĞLANTILI LÜKS BİR YATA EL KOYDU

İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Carara kenti limanında demirli "Şehrazat (Scheherazade)" isimli lüks yata el koydu.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Daniele Franco'nun imzaladığı kararname doğrultusunda, Carara yat limanında demirli "Şehrazat" isimli yata dün akşam mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, lüks yatın kime ait olduğu açıkça belirtilmezken, yatın Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Bazı bakım ve tadilat işleri için eylülden beri Carara'da demirli olan lüks yat, bir süredir İtalyan mali polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında inceleme altındaydı.

İtalyan basınındaki haberlerde, 140 metrelik lüks yatın değerinin 700 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

ABD ve İngiltere basınında da daha önce çıkan haberlerde de söz konusu lüks yatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olabileceği yazılmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle İtalya'da geçen mart ve nisan aylarında bazı Rus milyarderlere ait toplam değeri 900 milyon avroyu aşan aralarında yat ve villaların da olduğu çok sayıda mal varlığına el konulmuştu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

06:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 150 milyon dolar değerinde ek silah sağlanmasına yetki verdiğini açıkladı.

05:30 Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasından tahliye edilen siviller güvenli bölgeye götürüldü.

05:00 İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Carara kenti limanında demirli "Şehrazat (Scheherazade)" isimli lüks yata el koydu.

03:00 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin serbestçe dünyanın geri kalanına ulaştırılabilmesi için Odessa bölgesindeki limanların acilen açılması çağrısında bulundu.

02:00 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı. ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya savunma yardımlarına devam ettiklerini vurguladı. 150 milyon dolar tutarındaki yeni savunma desteğiyle Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya desteklerini açıkça ortaya koyduklarını belirten Biden, yeni pakette top mühimmatları, radar sistemleri ve benzeri ekipmanların yer alacağını bildirdi.

00:50 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk çabalarına destek verdiğini açıkladı.

00:45 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandığı zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta Kiev'i ziyaret etmeye çağırdı.

00:00 Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa aktif şekilde katılmakla suçladığı Belarus'a ihracat kısıtlamaları getirdi.