Son dakika... Putin'i kızdıracak hamle! Rusya'yı ''teröre destek veren ülkeler'' listesine alabilirler

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 64. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

04:00 Ukrayna'nın Herson kent merkezinde art arda patlamaların meydana geldiği bildirildi.

03:32 İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus saldırılarıyla karşı karşıya olan Ukrayna'nın egemenliğini savunması konusunda küresel birlik oluşturmanın önemini vurgulayarak, "Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalıyız" dedi.

01:06 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya sağlayacakları 90 obüs sisteminin yarısından fazlasının bu ülkeye ulaştığını, bu sistemlerle ilgili ilk grup Ukrayna askerlerinin eğitimlerinin tamamlandığını açıkladı.

01:00 ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rus siber aktörlerin askeri harekatla uyum içinde Ukrayna'ya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

00:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddialarına yönelik tebligatlara yanıt vermediğini söyledi.

00:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Senato'daki bütçe oturumunda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Blinken, Rusya'nın teröre destek veren ülkeler listesine alınıp alınmaması konusunda ilgili teknik birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi. Blinken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in "Rusya'yı teröre destek veren ülkeler listesine almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Buna bakıyoruz, hukukçularımız bu tür bir işlemin ilgili yasaya uygunluğundan emin olmak üzere konuyu değerlendiriyor. Ancak bana göre Rusların Ukrayna'yı terörize ettiğine şüphe yok." şeklinde yanıt verdi.

00:32 İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'nın bugün "Avrupa'nın ortasında bir mezbaha" haline geldiğini söyledi.

00:00 Kanada Parlamentosu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "soykırım" olarak nitelendiren bir kararı kabul etti.

23:55 Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Ukrayna'nın Donbas kesimini ilhak etmeye teşebbüs eden 203 ayrılıkçıyı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

23:30 Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili Ukraynalı üst düzey yetkililerin amacının Gürcistan ile Moldova'da yeni cephelerin açılması olduğunu iddia etti.