Son dakika... Putin'in 'durdurulamaz' dediği 'Kinjal' Ukrayna'da ilk kez kullanıldı

19 Mart 2022 Cumartesi 07:15 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 11:36

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 24'üncü gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

11:30 Ukrayna'nın kuzey kentlerinden Sumy'de bir boya ve vernik deposu dün öğleden sonra Rus topçu ateşinin hedefi oldu. Ukrayna Acil Durum ekipleri topçu ateşinden sonra meydana gelen yangını söndürmek için müdahalede bulundu. 6 bin metre karelik deponun tamamen yandığı belirtildi.



11:14 Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin 400 askerini, 95 uçağını, 115 helikopterini ve 466 tankını kaybettiği bildirildi.

11:11 Rusya'nın son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarındaki artış nedeniyle çok sayıda Ukraynalı, yeniden güvenli liman olarak gördükleri metro istasyonlarında kalmaya başladı.

10:45 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya askeri harekatta ilk kez hipersonik Kinjal (Hançer) füzelerinin kullanıldığını duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı." ifadeleri yer aldı.

SESTEN 10 KAT HIZLI

SESTEN 10 KAT HIZLI

Savaş uçaklarına entegre edilen füze, istenilen yükseklikten bırakıldıktan sonra, sahip olduğu katı yakıtlı motoru sayesinde hedefine doğru ilerliyor. Füze bu yolcuğunu sesin 10 katı hızda (Mach 10) gerçekleştirebiliyor. Kinjal, 1000 km'den daha uzakta olan hedefleri bile vurma yeteneğine sahip. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart 2018'de tanıttığı ve 'durdurulamaz' dediği füzelerin başında Kinjal geliyordu.

10:40 Rusya Devlet Başkanı Zelenski: Taleplerimiz çok net. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı bitirme zamanı gelmiştir. Önümüzdeki günlerde de dünya halklarını, Ukrayna'daki savaş için, barış çağrısında bulunmaya devam edeceğim.

09:50 Rus askerleri, akşam saatlerinde Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mikolayiv'i vurdu. Askeri bir noktanın hedef alındığı iddia edilirken, olay yerine Ukrayna Acil Durum Servisi'ne bağlı ekipler geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



09:39 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu.

08:53 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusların Ukrayna'daki ilerleyişinin durma noktasına geldiğini açıkladı.

06:41 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.

03:40 Rusya'da savaş karşıtlarının protestoları sürerken 21 aşındaki bir genç Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi.

03:27 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı sanal görüşmede Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde Çin'e doğrudan etkilerinin ve sonuçlarının olacağını ilettiğini kaydetti.

03:25 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi.

01:56 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'da sivillerin tahliyesine dair rakamlara değinerek, 7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

01:42 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesinde, 3 ABD askerinin öldürüldüğü haberini yalanladı.

01:23 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Ruslara ait insansız hava araçlarını hedef alan hava savunma sistemleri ardı ardına ateş açarken, Rus insansız hava araçları savunma sisteminden atılan füzelerle imha edildi.

00:37 Birleşmiş Milletler (BM), savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yönelik ilk acil insani yardım konvoyunu ulaştırdığını açıkladı.

23:53 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ABD'nin ülkesindeki askeri ve biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkardığı iddiasıyla savunmaya çalıştığını söyledi.