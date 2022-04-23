Son dakika... Resmen duyurdular: Ukrayna'ya M-777 obüsleri gönderdik

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 59. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

05:47 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 28 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşeceği belirtildi.

01:00 Kanada, yeni bir Rus saldırısına hazırlanan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatını duyururken ayrıntı vermekten kaçındı. Kanada Savunma Bakanı Anita Anand basın açıklamasında, "Ukrayna'ya bir dizi M-777 obüsü gönderdik." ifadesine yer verirken sayı ve mühimmat konusunda ayrıntıya girmedi. Anand, Ukrayna'ya silah yardımının "ABD'li müttefiklerle birlikte" yapıldığının altını çizdi.

00:30 Ukrayna Savcılığı, Slovyansk şehrine misket bombaları ile saldırı düzenlediği gerekçesiyle Rus ordusuna soruşturma başlatıldığını duyurdu.

00:20 Ukrayna Devlet Başkan Zelenski, Rusya için Ukrayna'ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu, Rusya'nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini belirtti. Zelenski, yayımladığı video mesajında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya'nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız." dedi.

00:00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusundaki partner ülkelerle müzakerelerinin bir hafta içinde tamamlanacağını bildirdi.