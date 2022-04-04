Son dakika... Rus jetlerinin bombardımanı sürüyor: 17 askeri altyapı daha vuruldu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 40. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

23:28 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 17 askeri altyapı unsurunun gün içinde imha edildiğini söyledi.

23:16 Rusya ordusundan geri alınan Buça'da savaş suçlarını belgeleme çalışmalarını sürdüren Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun işkence ettiği 5 kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

23:13 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın, Ukrayna'daki savaş hedeflerini revize ettiğini ve askeri varlığını ülkenin doğusunda yoğunlaştırmaya başladığını söyledi.

23:09 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya'nın, Rusya'nın Vilnius Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesinin istenmesine yönelik kararına karşılık vereceklerini bildirdi.

22:38 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararına karşılık verileceğini bildirdi.

22:35 Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostosh, ülkesindeki şirketlerin Lübnan'a tahıl ve tarım ürünlerini ihraç edebilmek için lojistik güzergah arayışında olduğunu ve Lübnan'ın gıda güvenliğine önem verildiğini belirtti.

22:20 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Viktor Vekselberg'in 90 milyon dolarlık "Tango" adlı yatına ABD'nin talebi üzerine İspanya'nın Mallorca Adası'nda el konuldu.



22:12 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Irak, Libya ve Suriye'yi dağıttığını belirterek, "Amerikan siyasetçilerin vicdanları iyi durumda değil." dedi.

22:11 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın gizli seferberlik ilan ettiğini ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia etti.

22:07 Fransa Dışişleri Bakanlığı, 35 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini açıkladı.

21:24 İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Polonya'da ortak basın toplantısı düzenledi.

21:10 İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Ukrayna'nın Buça şehrindeki "vahşeti" ve sivil ölümlerini "mümkün olan en güçlü şiddetli şekilde" kınarken Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım istedi.

21:09 İsrail Maliye Bakanı Avigdor Lieberman, Rus güçlerinin çekildiği Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'dan gelen görüntülere ilişkin, "Bunlar çok feci görüntüler ve biz tüm savaş suçlarını kınıyoruz. Aynı zamanda karşılıklı suçlamalar var." dedi.

21:01 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerinden kurtardığı başkent Kiev yakınlarındaki Buça'daki dehşetin, "buzdağının görünen kısmı", Mariupol'deki durumun ise "çok daha kötü" olduğunu belirtti.

20:34 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Romanya parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, "Buça kentinde neler gördüğümü sizin de görmenizi istiyorum." diyerek ekranda yer verilen görüntüler için özür diledi.

20:07 Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko ise, kentte 100 binden fazla kişinin mahsur kaldığını ifade ederek, tahliye edilmeleri için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

19:59 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rus ordusunun, Kiev çevresindeki kuvvetlerinin üçte ikisini çektiğini belirtti.

19:19 Alman hükümeti, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Rusya'ya yanıt olarak çok sayıda Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etti.

19:03 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Ukrayna'nın savunması için sunduğu desteği artıracağını söyledi.

18:51 İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Rus gazına yönelik yaptırımların olması halinde İtalya'nın bunu veto etmeyeceğini bildirdi.

18:47 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol kentinin kurtarılması ile ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur." dedi.

18:44 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da "savaş suçlarına" dair net belirtiler olduğunu söyledi.

18:39 Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA), Gazprom Germania'yı geçici olarak devralacağını bildirdi.

18:38 Rusya'nın 24 Şubat'ta savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde öldürülen sivillerin cesetleri toplanarak mezarlara defnedildi.

18:32 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

18:28 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO'nun "Ukrayna halkına boyun eğdirmeye yönelik barbarca girişime" karşı Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu her şeyi verme sorumluluğu olduğunu belirtti.

18:14 Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Ukrayna'daki soykırımın araştırılması için" bir komisyon kurulması çağrısı yaptı.

18:09 Ukraynalı yetkililerin Kiev yakınlarındaki Bucha'da sivil katliam yapıldığını ve bunda Rusya'nın rolü olduğunu açıklamasının ardından, bugün ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak nitelendirdi ve yargılanması için çağrıda bulunacağını açıkladı.

17:52 ABD, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya'nın Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılması için girişimde bulunacağını açıkladı.

17:42 ABD Başkanı Joe Biden: Putin bir savaş suçlusu, yargılanmalı

16:41 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.

15:56 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya ile müzakere çok zor, görüşme sürecinin uzaması Rusya için daha kötü olacak.

15:55 BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü, 4 milyon 215 bin 47 mülteci komşu ülkelere geçti.

14:55 Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Moskova'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarının güçlendirilmesi çağrısında bulunurken, enerji ambargosu uygulanmasına karşı çıkmaya devam ediyor. Habeck, "Kendimizi Rus gazı, kömürü ve petrolünden bağımsız hale getirme stratejisi izliyoruz ancak bu hemen olmayacak." dedi.

14:54 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus güçlerinin çekildiği Buça ve Irpin kentlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

14:36 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "dost olmayan" ülkelere karşı vize kısıtlama kararını imzaladı.



13:50 Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın Buça ve diğer kentlerindeki sivillere yönelik saldırılarını kınadığını duyurdu.

13:48 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'ya yönelik "sahte haber saldırısı" düzenlendiğini ileri sürdü.



13:47 Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Kiev bölgesinde, Acil Durumlar Servisi personeli tarafından yapılan aramalarda patlamış ve patlamamış olarak toplam 4 bin 997 bombanın bulunduğu açıklandı.

13:07 Kremlin Ukrayna'nın Rus birliklerinin Kiev yakınlarında sivilleri öldürdüğü iddialarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Buça kentinde, Rus ordusu tarafından sivillerin öldürüldüğüne yönelik iddiaları reddederek, "Rusya, Buça'daki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor ve bu konu uluslararası düzeyde tartışılmalı." dedi.

12:55 Ukrayna'nın Donbass bölgesinde bulunan Donetsk kentinin Valisi Pavlo Kyrylenko, Rusya'nın saldırılarının başlangıcından bu yana kentte 147 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 584 kişinin yaralandığını açıkladı.



12:50 Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova yaptığı yazılı açıklamada, kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedine ulaşıldığını belirtti.

12:22 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentindeki sivillere yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

12:11 Ukrayna'nın Buça kentinde sokaklardan toplanan sivillerin cansız bedenleri şehirde bulunan bir kilisenin bahçesindeki toplu mezara gömüldü.

12:06 Rusya-Ukrayna savaşının 40 günlük sürecinde, Rus ordusu bazı şehirlerden çıkması ve Ukrayna ordusunun bazı yerleri geri almasıyla savaşın haritası değişti.

11:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 14 askeri altyapı unsurunun gece imha edildiğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiğini belirtti. Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 392 insansız hava aracının yanı sıra 226 hava savunma füze sistemi, 1936 tank ve zırhlı araç, 211 çok namlulu roketatar, 833 obüs ve havan topu ve 1810 özel askeri aracın vurulduğu bilgisini paylaştı.

11:25 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 64. Grammy Müzik Ödülleri töreninde yayımlanan video mesajında ülkesi için destek çağrısında bulundu. Video mesajında İngilizce konuşan Zelenski, Rusya'nın saldırılarını "Ukrayna halkının, özellikle de çocukların hayallerini ve hayatlarını söndürmekle tehdit eden ölümcül bir sessizliğe" benzetti.

Zelenski, "Müzisyenlerimiz smokin yerine çelik yelek giyiyor. Hastanelerde kendilerini duyamasalar bile yaralılara şarkı söylüyor. Ama müzik zaten her şeyin üstesinden gelir." dedi. "Sessizliği müzikle doldurun" ifadelerini kullanan Zelenskiy, "Sosyal ağlardan, televizyondan savaşla ilgili gerçekleri anlatın, yapabildiğiniz her şekilde bize destek olun ama sessiz kalmayın. Böylece şehirlerimize barış gelecektir." diye konuştu.

11:22 Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa'nın 4 milyon Ukraynalı mülteciye gösterdiği hassasiyet ve cömertliği diğer mültecilere de göstermesi gerektiğini ifade etti.

11:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Buça'da Rus ordusunun sivilleri öldürdüğüne ilişkin iddiaları yalanladı ve bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nca paylaşılan ve sivillerin cansız bedenlerinin sokaklarda görüldüğü anlara ilişkin değerlendirmeye de yer verilen açıklamada, "Buça'daki tüm sözde 'suç delillerinin', Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna medyasının temsilcilerinin şehre geldiği dördüncü güne kadar ortaya çıkmaması şaşırtıcı değil. Bütün bunlar, Buça'daki fotoğrafların ve video görüntülerinin, diğer şehirlerde olduğu gibi Mariupol'deki doğum hastanesinde olduğu gibi, Kiev rejiminin Batı medyası için aşamalı bir prodüksiyonu ve provokasyonu olan diğer aldatmacalar olduğunu kesin olarak doğrulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.



10:34 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında ağır hasar alarak ikiye ayrılan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Gostomel Havalimanı'nda görüntülendi.

10:16 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 147 uçak, 134 helikopter, 647 tank, 1844 zırhlı araç, 330 top, 107 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1273 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 92 insansız hava aracını da kaybetti.

10:10 Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Buça şehri, savaşın en şiddetli yaşandığı noktalardan biri oldu. Şehirde Ukrayna güçleri tarafından pusuya düşürüldükten sonra insansız hava araçları tarafından imha edilen çok sayıda tank ve zırhlı araçtan oluşan Rus konvoyu görüntülendi. Rusların bölgeden çekilmesinin ardından görüntülenen noktada yaşanan patlamanın büyüklüğü ve tankların parçalarının sokağın her noktasına dağıldığı görüldü.

10:00 Rusya, Ukrayna'ya askeri harekat nedeniyle uygulanan yaptırımlar kaldırılıncaya kadar Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) iş birliğini sonlandıracağını açıkladı.

09:51 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz alımlarında ödemelerin ruble ile yapılmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından Avrupa ülkelerinden beklenen ilk açıklama geldi. Slovakya Ekonomi Bakanı Richard Sulik, Slovakya'nın gaz akışını sürdürmek için gerekiyorsa, Rus doğal gazını ruble olarak ödeyeceğini söyledi.

09:50 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 161 çocuğun hayatını kaybettiği, 264 çocuğun yaralandığı bildirildi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 869 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 161 çocuğun öldüğü, 264 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

07:53 Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'inin faaliyetinin, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan etkilendiği ortaya çıktı.

07:00 Ukrayna ordusuna bağlı 30. Mekanize Taburu, Rus ordusunun mevzilerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

06:17 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde bulunan sivil cesetlerinden dolayı Rusya'yı kınadı.

01:52 Ukrayna ordusunun son bir günde Rus güçlerinin dört saldırısını püskürttüğü, gün içerisinde meydana gelen çatışmalarda 40 Rus askeri ile aralarında savaş uçağı ve helikopterin de bulunduğu 50'ye yakın askeri aracın yok edildiği bildirildi.

01:26 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, AB'nin Rusya'ya yönelik planlanan beşinci yaptırım paketini mevcut haliyle yetersiz olduğunu belirtti.

00:24 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydetti.

00:14 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, pazar günü 2 bin 694 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

23:50 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel ve Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozi'yi, Rus askerlerinden kurtarılan Buça'yı ziyaret etmeye ve "Rusya'ya taviz politikasının" nelere yol açtığını gözleriyle görmeye davet etti.

23:46 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk vatandaşları başta olmak üzere Ukrayna'da sıkıntı yaşayan tüm sivillerin tahliyesi için önemli bir çaba harcadıklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde oradaki sivillerin deniz yoluyla tahliyesinin mümkün olacağını değerlendiriyoruz. Temennimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmelerin sonucunda iki liderin bir araya gelmesiyle ateşkesin mümkün olabilmesidir." dedi.

23:43 Rus ordusu Ukrayna'nın Harkov kentini vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

23:33 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

23:20 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "stratejik bir yenilgi" olduğuna inandığını söyledi.

23:15 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Türkiye'nin girişimiyle 4 Nisan sabahı Mariupol'den sivillerin kurtarılması için yeniden insani koridor açacaklarını belirterek, "Ukraynalı yetkililerin ateşkesin sağlanması yükümlülüklerini harfiyen yerine getirmelerini sağlamak için Türk meslektaşlarımızın desteğine güveniyoruz." dedi.

23:01 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.