Son dakika... Rus konvoyu böyle imha edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 38. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

14:23 Ukrayna'nın Energodar şehrinde sivillerin gerçekleştirdiği gösteriyi dağıtmak isteyen Rus askerlerinin müdahalesi sonucu 4 kişi yaralandı.

14:13 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesaplarından Rus askeri konvoyunun imha görüntülerini paylaştı.

14:09 Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde Birinci Sekreter düzeyinde görev yapan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

13:48 Ukrayna'ya bağlı Mikolayiv'de Rus ordusunun 29 Mart'ta vurduğu valilik binasındaki can kaybı 33'e ulaştı.

13:29 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya 300 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını söyledi.

13:11 Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaştı.

13:00 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mariupol'deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor." dedi.a

12:58 Ukrayna: Berdyansk ve Melitopol'den 3500 kişi tahliye edildi.

12:12 Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Stoyanka'da Rus ordusunun vurduğu akaryakıt istasyonu kullanılamaz hale geldi.

11:44 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 20 kilometre uzaklıktaki bölgede Rusya ordusuna ait imha edilen T-72 tankı görüntülendi.

11:25 Ukrayna ordusu çatışmaların başlangıcından bu yana ilk kez, bir Rus Mi-28 helikopterini, İngiltere'nin Starstreak taşınabilir hava savunma sistemi (MANPADS) ile vurarak düşürdü.

11:05 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin "dost olmayan ülkelere" doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzalamasıyla, Moskova Batı'ya karşı "enerji silahını" ilk defa kullanmış oldu.

11:05 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 17 bin 800 askerini, 143 uçağını, 134 helikopterini ve 631 tankını kaybettiği bildirildi.

11:03 Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, NATO'nun 73 yıldır Avrupa güvenliği için belirleyici rol oynadığını, Türkiye'nin de ittifakın en ağırlıklı üyelerinden olduğunu, özellikle son dönemde Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik çabalarının görüldüğünü ve bunların ittifak için değer taşıdığını söyledi.

10:36 Ukrayna ziyaretinin ardından Kaliningrad'a gelen Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi arasında resmi bir görüşme gerçekleşti.

10:17 Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları çevresindeki bölgede yeni bir askeri tatbikata başladığı bildirildi. Moskova'nın adımı, Ukrayna işgali ardından uygulanan yaptırımlarda batı dünyasının yanında yer alan Tokyo'ya "gözdağı" olarak yorumlandı.

10:05 Ünlü Hollywood yıldızı Sean Penn, milyarderlere çağrı yaparak Ukrayna için 12 tane F15 ve F16 uçak almaya çağırdı. Penn, sadece 500 milyon dolarla Ukrayna'daki savaşın bitirebileceğini ileri sürdü.

03:23 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol'den siviller ile askerlerin tahliyesi konusunda arabulucu olması için Türkiye ile görüştüklerini bildirdi.

Zelenski, paylaştığı video mesajında, bugün insani yardım koridorlarının Donetsk, Luhansk ve Zaporojiya bölgelerinde açıldığını belirtti.

Böylece Mariupol başta olmak üzere bu bölgelerde yer alan kentlerden toplam 6 bin 266 sivili tahliye ettiklerini belirten Zelenski, özellikle insani durumun kritik aşamaya geldiği Mariupol'den yaralıları ve ölenleri çıkarmak için ayrı bir görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Zelenski, "Bizim askerlerimiz ve sivillerimiz hepsi. Bu konuda Türkiye ile arabulucu olması için görüşüyoruz. Yakında daha detaylı bilgi verebileceğimi umuyorum." dedi.

03:01 İngiliz Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırına yakın Rusya'nın Belgorod şehrindeki petrol rafinerisindeki yangının, Rusya'nın zaten sıkıntıda olan lojistik ağına kısa vadeli bir yük getirebileceğini bildirdi.

02:09 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son bir günde Rus askerlerinin kontrolü altındaki Mariupol şehrinden yaklaşık 2 bin sivilin çıkarıldığını bildirdi.

00:24 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın dün Zelenskiy ile bugün de Putin ile yaptığı görüşmeler neticesinde sahada birtakım iyileşmeler göreceğiz önümüzdeki günlerde. Özellikle insani noktada birtakım olumlu iyi adımlar atılacak." dedi.

00:00 Ukrayna'nın Donbass bölgesinde bulunan Donetsk şehrinin valiliği, bugün Rus ordusu tarafından Donetsk'e yönelik saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

23:59 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğu iddia edilerek, "Rus işgalciler 4 Nisan'da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor" denildi.

23:46 Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya giderek başkent Kiev'de Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü.

23:40 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin vurduğu Belgorod şehrindeki petrol rafinerisinin Rus ordusu ile ilgisinin olmadığını açıkladı.

23:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada imha etti.