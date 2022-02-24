Son dakika! Rus saldırıları yoğunlaştı! Ukrayna: Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolü kaybedildi

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.
Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.
Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.
Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
(SICAK GELİŞME)... Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.
RUSYA UKRAYNA İŞGALİNE BAŞLADI!
RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, DONBAS'A ÖZEL ASKERİ OPERASYON KARARI ALDI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.
Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Putin ayrıca, Ukrayna ordusuna 'silah bırakın' çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması hakkında "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." açıklamasında bulundu.
Biden yazılı açıklamasında, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı." dedi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne taslak sunacaklarını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.
Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Donbas'a askeri müdahalesine ilişkin ulusal güvenlik ekibinden brifing aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.
Açıklamada, "Ukrayna'daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk'ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin çoğu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınayarak bunu, "uluslararası hukuka ve BM ilkelerine saygısızlık" olarak nitelendirdi.
AB'DEN RUSYA SAVUNMA BAKANI ŞOYGU'YA YAPTIRIM
Avrupa Birliği (AB), aralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da yer aldığı, çok sayıda üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
UKRAYNA: RUSLARIN 6 UÇAK VE 1 HELİKOPTERİNİ VURDUK
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 6 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Boris Johson ile görüştüğünü belirterek, "Putin'i, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı, durdurmaya çağırın. Dünya, Putin karşıtı bir koalisyon oluşturmalı ve acil yaptırımlar, savunma ve mali destekte bulunmalı. Hava sahasını kapatın. Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı" dedi.
Rus ayrılıkçılar, Ukrayna'ya ait savaş uçağını düşürdüklerini öne sürdü.
Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında ülkenin güneyindeki tüm havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatıldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'taki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin güncel durumuna ilişkin bilgi verdi.
Ukrayna ordusuna yönelik suçlamalarda bulunan Konaşenkov, şunları kaydetti:
"Ukrayna ordusu, Donbas'ın barışçıl şehirlerini bombalamaya devam ediyor. Sivil halk arasında kayıplar var. Şu anda (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti ve (sözde) Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatmış durumdadır."
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonun ardından kameraların karşına geçip ilk resmi açıklamasını yaptı.
Borrell, "II. Dünya Savaşı'ndan beridir en karanlık günü yaşıyoruz. Uluslararası kamuoyu bu konunun ciddiyetinin farkında olmalı. Bu bir ölüm-kalım meselesi. Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Bugüne kadar uyguladığımız en sert yaptırımlardan biri olacak. Biz AB olarak çok güçlü bir topluluğuz, bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz. Bu krizi Rusya başlattı. Başkan Putin derhal bu anlamsız saldırıya son versin. Avrupa Birliği şimdiye kadarki en güçlü ve en sert yaptırım paketini hazırlıyor. Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Biz AB olarak çok güçlü bir uluslar topluluğuyuz bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz." dedi.
Rusya'nın askeri harekatı sonrası Ukrayna'nın başkenti Kiev'den büyük bir göç dalgası başladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından dünya liderlerinden tepkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya, Ukrayna'ya saldırarak uluslararası düzenin en temel kurallarını çiğniyor. Dünya bu utanç gününde Rusya'yı unutmayacak. Ortaklarımızla birlikte tepki göstereceğiz. Ukrayna ile dayanışma içinde olamaya devam edeceğiz" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu. Ukrayna, Rus saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükeçisi Vasyl Bodnar, "Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu. Savunma sistemlerimiz çalışıyor." dedi.
Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, "Topraklarımıza gireni vuracağız. Binlerce Ukrayna ve Rus askeri ölür. Siz Rus halkı yaklaşan trajediyi durdurabilirsiniz. Rus elitler, sanatçılar, ressamlar susmayın. Ukrayna, Rusya değildir ve Rusya'nın düşmanı da değildir. Bize rahat, barış içinde yaşama imkanı verin. Putin'i durdurun." açıklamasında bulundu.
Rusya'nın saldırılarını "alçakça" olarak niteleyen ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın saldırılarına benzeten Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya ile diplomatik ilişkileri kestik. Ukrayna, savunuyor ve Moskova'da ne düşünülürse düşünülsün (Ukrayna) özgürlüğünden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, "50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6'ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi" ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükeçisi Vasyl Bodnar, "Ukrayna tarafının yardım talebini ve boğazların kapatılması talebini, Dışişleri Bakanlığı'na Türk tarafına ilettim. Türk tarafı, kararını vererek iletecektir. Montrö antlaşmasının 9.'uncu maddesi devreye koyulmalıdır. Onlarca kayıp haberi alıyoruz. Ukrayna, NATO üyesi olsaydı savaş çıkmazdı. NATO'ya üye ülkelerin hatayı düzeltme şansı var, Ukrayna'yı NATO'ya kabul edebilirler, Ukraynayı NATO' ya üye yaparlarsa, Ukrayna savaştan galip çıkar." dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı, şu ana kadar 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü, onlarca yaralı ve sivil kayıp olduğunu açıkladı
RUSYA'DAN 2. FÜZE SALDIRISI
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev'de, yeni bir patlama sesi duyuldu. Ukrayna, Rusya'nın ikinci kez füze saldırısı yaptığını bildirdi.
Kiev'de öğle saatlerinde duyulan yeni bir patlama sesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
NATO: RUSYA'YA KARŞI CAYDIRICILIK VE SAVUNMAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN EK ADIM KARARI ALDIK
NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldıklarını duyurdu.
İSRAİL: RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI DÜNYA DÜZENİNE YÖNELİK BÜYÜK BİR SALDIRIDIR
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi.
İsrailli Bakan, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya düzenine yönelik büyük bir saldırıdır. İsrail, Ukrayna halkına yardım etmeye hazır." dedi.
KREMLİN: OPERASYONUN NE KADAR SÜRECEĞİNE PUTİN KARAR VERECEK
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek. Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine Ukrayna halkı karar verir" dedi.
Ukrayna hava savunması, Gostomel havaalanı yakınında 3 helikopteri düşürdü.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Kiev bölgesindeki Zhukivtsi ve Trypillya arasında 14 kişiyi taşıyan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçak düştü. Toplam can kaybının belirlenmek için incelemeler sürüyor" denildi. Açıklamada, uçağa Rusya müdahalesi olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Ukrayna: "40 Ukrayna askeri öldürüldü"
"Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak."
"Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi; bedeli ağır olacak."
Rusya'nın Ukrayna'ya bu sabah saatlerinde başlattığı operasyonun ardından dünya liderleri harekete geçti. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarının ağır olacağını belirterek krizi görüşmek üzere AB liderlerine katılacağını açıkladı. Draghi, "Rusya'ya karşı çok sert bir yaptırım paketine karar vereceğiz. Müttefiklerimiz yanımızda. Hep birlikte Ukrayna'nın egemenliğini, Avrupa'nın güvenliğini ve hepimizin paylaştığı kurallar ve değerler temelinde uluslararası düzenin bütünlüğünü korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" açıklamasında bulundu.
RUSYA, KİEV'İN KUZEYİNE GİRDİ
AFP'de yer alan habere göre, Ukrayna Sınır Muhafızları, Rus güçlerinin Kiev bölgesinin kuzeyine girdiğini duyurdu.
Kiev'in kuzeyindeki bir AFP muhabiri, bir havaalanının saldırı altında olduğunu ve birkaç alçaktan uçan helikopterin şehre doğru uçtuğunu bildirdi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdıUkrayna Sınır Muhafız Teşkilatı: Rus güçleri, Ukrayna ordusunun elinde bulunan Sumi'ye, Konotop'tan üzerinden saldırı başlattı. Bölgede çatışmalar yaşanıyor.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile görüştüğünü belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kabul edilemez askeri saldırısı karşısında Ukrayna ve halkıyla güçlü bir şekilde tam dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ettik" dedi.
Ukrayna Enerji Bakanlığı: Kakhovka Hidroelektrik Santrali'ne kimliği belirsiz askerler girdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 11 hava sahası dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 74 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.
Rus hava kuvvetleri, Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Antonov havaalanını ele geçirdi.
Rus askerleri Çernobil nükleer santral alanına girdi.
Ukrayna, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğunu 4 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
F-35'LER KONUŞLANDIRILDI
Litvanya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Litvanya ve Estonya'ya F-35 savaş uçaklarını konuşlandırdığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın saldırılarda 75 savaş uçağı kullandığını söyleyerek, Rus askerlerinin Kiev'e doğru ilerlediğini açıkladı.