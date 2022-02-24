Son dakika! Rus saldırıları yoğunlaştı! Ukrayna: Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolü kaybedildi

AJANSLAR 24 Şubat 2022 Perşembe 07:03 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 21:38

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.



(SICAK GELİŞME)... Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.

RUSYA UKRAYNA İŞGALİNE BAŞLADI!



RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN, DONBAS'A ÖZEL ASKERİ OPERASYON KARARI ALDI



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Ukrayna ordusuna 'silah bırakın' çağrısı yaptı.

BİDEN'DAN PUTİN'İN UKRAYNA'YA ASKERİ OPERASYON BAŞLATMASINA SERT TEPKİ:

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması hakkında "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." açıklamasında bulundu.

Biden yazılı açıklamasında, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI KULEBA: PUTİN, UKRAYNA'YA KARŞI GENİŞ ÇAPLI BİR SAVAŞ BAŞLATTI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı." dedi.

ABD, BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE RUSYA ALEYHİNE TASLAK SUNACAK

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon üzerine BM Güvenlik Konseyi'ne taslak sunacaklarını belirtti.

BİDEN, RUSYA'YA UKRAYNA OPERASYONUNDAN DOLAYI UYGULAYACAĞI YAPTIRIMLARI DUYURACAK

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.

RUSYA, UKRAYNA İLE BELARUS SINIRINDA HAVA SAHASINI KAPATTI

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: BU SAVAŞIN BİR ANLAMI YOK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor." dedi.

BİDEN, RUSYA'NIN DONBAS'A ASKERİ MÜDAHALESİ KONUSUNDA EKİBİNDEN BRİFİNG ALDI

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Donbas'a askeri müdahalesine ilişkin ulusal güvenlik ekibinden brifing aldı.

RUSYA: UKRAYNA'DAKİ ASKERİ NOKTALAR "YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLARLA" ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.

Açıklamada, "Ukrayna'daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

ABD BAŞKANI BİDEN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

BELARUS VE KIRIM'DAN UKRAYNA'YA SALDIRI

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu

MELOVOE VE GORODİŞE KÖYLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Luhansk'ta Melovoe ve Gorodişe köylerinin Rus askeri birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISINDA RUSYA'NIN UKRAYNA'YA ASKERİ MÜDAHALESİ KINANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin çoğu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi şiddetle kınayarak bunu, "uluslararası hukuka ve BM ilkelerine saygısızlık" olarak nitelendirdi.

AB'DEN RUSYA SAVUNMA BAKANI ŞOYGU'YA YAPTIRIM



Avrupa Birliği (AB), aralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da yer aldığı, çok sayıda üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

UKRAYNA: RUSLARIN 6 UÇAK VE 1 HELİKOPTERİNİ VURDUK

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 6 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ZELENSKİY: DÜNYA RUSYA'YI, BARIŞA ZORLAMALI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Boris Johson ile görüştüğünü belirterek, "Putin'i, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı, durdurmaya çağırın. Dünya, Putin karşıtı bir koalisyon oluşturmalı ve acil yaptırımlar, savunma ve mali destekte bulunmalı. Hava sahasını kapatın. Dünya Rusya'yı, barışa zorlamalı" dedi.

"UKRAYNA'YA AİT SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK"

Rus ayrılıkçılar, Ukrayna'ya ait savaş uçağını düşürdüklerini öne sürdü.

RUSYA, UÇUŞLARI DURDURDU

Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında ülkenin güneyindeki tüm havaalanlarında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: DONBAS'TA RUS ORDUSUNUN DESTEĞİYLE KARŞI SALDIRI BAŞLATILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'taki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin güncel durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusuna yönelik suçlamalarda bulunan Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna ordusu, Donbas'ın barışçıl şehirlerini bombalamaya devam ediyor. Sivil halk arasında kayıplar var. Şu anda (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti ve (sözde) Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatmış durumdadır."

UKRAYNA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BODNAR'DAN KOALİSYON ÇAĞRISI