Son dakika... Rus tankı böyle imha edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 49. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

11:32 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 800 asker, 158 uçak, 143 helikopter ve 739 tankını kaybettiği bildirildi.

11:25 Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Teşkilatı (DPSU), liman kenti Odessa'da Rus bandıralı 10 gemiye el koyduklarını açıkladı.

11:21 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'de 1026 Ukrayna askerinin silah bırakarak teslim olduğunu ileri sürdü.



10:51 Ukrayna askerleri, Rusya ordusuna ait bir tankı hedef aldı. Tank, isabetli atışla imha edildi.

10:45 Ukraynalı siviller, Ukrayna-Rusya arasında Kiev çevresinde yaşanan çatışmalarda imha edilen Rus tanklarının yanına gelerek "zafer" pozu verdi.



10:42 Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmek üzere Kiev'e gidiyor.

09:17 Çin, Rusya ve savaştan zarar gören Ukrayna ile birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yuan cinsinden ticaretini artırdı ve iki ülkeyle ekonomik işbirliğinin normal kalacağını açıkladı.

03:48 Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını yürüten Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin AfB ile iletişim kurmak istediğini duyurdu.

02:46 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri için "soykırım" ifadesini kasıtlı olarak kullandığını belirterek, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığı daha da belirginleşiyor." dedi.

02:34 Kiev Bölge Polis Müdürü Andrey Nebitov, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev bölgesinde ölen sivillerin sayısının 720'yi geçtiğini, 200'den fazla sivilin ise kayıp olduğunu açıkladı.

02:28 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ve bugün gözaltına alınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önerdi.

00:20 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın silah ve mühimmat ihtiyacının kısa ve uzun dönemde karşılanması konusundaki hazırlıklar için ABD'nin önde gelen 8 savunma şirketi ile toplantı yapacak.

00:01 ABD Başkanı Joe Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını belirtti.

00:00 Ukrayna Başsavcılığı, Fransa'dan özel bir ekibin Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediğine dair kanıtları toplamak üzere Ukrayna'ya geldiğini duyurdu.

23:55 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başından bu yana tehlikeli bölgelerden 765 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

23:50 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, "Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarına rağmen Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarına rağmen Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi. Tek fark, İstanbul Bildirisi'nde yer almayan ve müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına yol açabilecek ek konuları dikkate almamamızdır" dedi.

Putin, İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini belirtmiş, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" demişti. Lavrov ise, Ukrayna'nın müzakerelerde kendi sundukları tekliflerden çekildiklerini ifade etmiş, Ukrayna'nın provokasyon yapmaya başladığını iddia etmişti.

23:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Biden'ı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaret hakkında bilgilendirdi.