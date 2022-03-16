Son dakika... Rus uçakları sivillerin saklandığı tiyatro binasını bombaladı

16 Mart 2022 Çarşamba 07:12 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:37

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 20'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

20:21 Ukrayna'nın Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi.

19:36 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik yaptırımların, tüm dünya ekonomisine zarar verdiğini ve gıda fiyatlarını artıracağını belirterek, "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar." dedi.

17:34 BM: Ukrayna'da en az 726 sivil öldü, 3 milyon 63 bin mülteci komşu ülkelere geçti

16:42 Putin: Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz, operasyondan başka seçeneğimiz kalmamıştı

16:14 ABD kongresine seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Hava sahasını kapatmak o kadar zor mu? Uçuşa kapalı bölge ilan edilmesi talebimizi yineliyoruz

15:54 Rus askeri birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait füze ve topçu sistemlerinin bulunduğu depoyu imha etti.

15:49 Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusu, Çernigiv kentinde ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açtı.

15:40 Litvanya hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurabileceğini açıkladı.

15:23 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini bildirdi.

15:00 Rus işgalci askerler, bir belediye başkanını daha kaçırdı.



14:22 Kremlin: (Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız devlet fikri) uzlaşma seçeneği olabilir.

14:20 Almanya'nın en büyük enerji şirketi E.ON, Ukrayna'daki savaşa tepki olarak Rus doğal gaz şirketi Gazprom'un Avrupa'daki şirketlerinden gaz tedarikini durdurduğunu açıkladı.

14:13 Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklama, Rusya tarafından Ukrayna'nın Harkov bölgesine düzenlenen saldırılarda en az 500 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

14:03 Kremlin, dost olmayan ülkelerin liderlerine kişisel yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

13:43 Ukrayna: Rus güçleri, Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tutuyor.

13: 41 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da son 24 saatte 128 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

13:27 Kremlin Sözcüsü Peskov: (Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikri) Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz.

13:01 Rus ordusu, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Zaporojya kentinde ilk kez sivil noktaları hedef aldığı saldırıda tren istasyonunu ve bir parkı vurdu.

12:57 Belçika'nın başkenti Brüksel'de Finlandiya, Gürcistan, İsveç, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB) de katıldığı olağanüstü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Dünya bu anlamsız savaşı kınıyor. NATO müttefikleri ve ortakları Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyor ve biz Ukrayna'ya desteğimizde birleştik" dedi.

11:52 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Austin, Ukrayna'da meşru bir hükümetin olduğunu belirterek NATO ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirtti.

11:51 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk tekliflerine olumlu bakıyoruz. Mevcut kriz önemli bir an. Dünya düzenini belirleyecek. Ukrayna ile barış görüşmeleri zor ama uzlaşma konusunda umut var.

11:48 Ukrayna, Rus ordusuna ait obüsleri ve topçu sistemlerini imha etti. Kiev ve Sumi yakınlarında Ukrayna ordusunun 72. ve 93. Tugaylarına mensup askerler ile Rus askerleri arasındaki çatışmalar havadan görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ukrayna askerlerinin Rusya'ya ait obüsleri ve topçu sistemlerini vurduğu görüldü.

11:30 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin "bazı operasyon alanlarında" Rus kuvvetlerine karşı saldırı başlattığını açıkladı.

11:17 Hindistan'ın, Batılı ülkelerinin yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3,5 milyon varil ham petrol satın alma anlaşmasını sonlandırmak üzere olduğu bildirildi.

11:17 Ukrayna ordusu, Herson Havaalanı'nda Rusya'ya ait helikopterleri imha etti. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin kontrolündeki Herson'da bulunan havaalanındaki Rus helikopterlerinin havadan vurularak imha edildiği ifade edildi.

11:09 Ukrayna, Rus ordusunun 13 bin 800 askerini kaybettiğini açıkladı. Ruslara ait 84 uçak, 108 helikopter, 430 tank, 1375 zırhlı araç, 190 top, 70 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 819 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 10 İHA da kaybetti.

11:06 Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk Rus güçlerinin içerisinde 400 sivil, hasta ve sağlık görevlisi bulunan Mariupol hastanesini ele geçirdiğini ve hastanenin içerisinden ateş açtığını açıkladı.

10:16 Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Holokost kurbanlarını anma töreninde, "Eğer tarihten ders almazsak, aynı hataları tekrarlarız. Ukrayna'da yaşanan işgale karşı birlik olmalıyız" dedi.

10:05 Ukrayna'nın doğusunda bulunan Kharkiv kentindeki acil servis Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı işgalden bu yana kentte en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

10:04 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde 30. Mekanize Taburu'na ait çoklu roketatar sistemiyle Rus mevzilerini vurdu.

09:47 Rus ordusu, silahlı insansız hava aracı Inokhodets ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait tankları ve zırhlı araçları hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı askeri araçların imha edildiğini belirtti.

09:40 Rus güçlerinin saldırısında başkent Kiev'de bir binaya şarapnel parçaları düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Kiev merkezde 12 katlı bir apartmana şarapnel parçaları isabet etti.

09:35 İngiltere Savunma Bakanlığı, dün akşam itibariyle yayınladığı savunma istihbaratı raporunda, Rusya'nın Ukrayna'da askeri personel kaybı verdiği ve Ukrayna direnişi karşısında saldırı operasyonlarında yavaşlayacağı belirtildi.

08:45 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus general Oleg Mityaev'in Mariupol'de öldürüldüğünü duyurdu.

07:30 Ukrayna Parlamentosu, 26 Mart'ta son bulacak sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.

06:35 ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasını öngörüyor.

05:31 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu. Gerashchenko, "Birkaç saat önce Rus donanmasına ait gemiler Odessa Bölgesi'ndeki Tusla Köyü açıklarından sahil bölgesine top ve füze atışları gerçekleştirdi. İşgalciler kıyı savunma sistemimizi test etmeye çalışıyordu. Denizcileri karaya çıkarma girişiminde bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

04:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu için bu savaşın utanç ve ağır sonuçlarla sona ereceğini söyledi.

04:27 Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünü iptal edeceğini duyurdu.

03:58 Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich'i yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

03:50 Rusya birlikleri, Harkov ve Dnipro bölgelerine gece yarısı saldırılar düzenlerken Donetsk'te de bazı yerleşim alanlarına roketler isabet etti.

03:42 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.

02:08 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, ülkesinde temaslarda bulunmasıyla ilgili, "Bu, büyük, cesur, doğru ve samimi bir adımdır." dedi.

01:11 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'le Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin iki görüşmeler gerçekleştirdi.

01:06 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konuları görüştü.

00:46 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmito Kuleba, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM), Rusya'nın 25 yıldır üyesi olduğu Avrupa Konseyinden derhal ayrılmasını isteyen kararın onaylanmasına ilişkin, "2014'te yapılması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

00:11 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Rusya'nın 25 yıldır üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden derhal ayrılmasını isteyen kararı onayladı.

00:06 Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakerelerin bugün de devam edeceği bildirildi.