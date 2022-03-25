Son dakika... Rusya'dan sert açıklama: Batı bize topyekün savaş ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat, 30'uncu gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

12:50 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, 'Tweet' atarak Renault Grup'un Rusya'dan çekilmediğine dikkat çekmiş ve kamuoyunu boykota çağırmıştı. Renault Grup, aynı gün yanıt vererek "Renault'nun Rusya'daki endüstriyel faaliyetleri bugün itibarıyla durdurulmuştur" açıklamasında bulundu. Bakan Kuleba'nın daha önce çağrı yaptığı yiyecek ve içecek üreticisi Nestle dün açıklama yaparak bebek maması gibi temel gıda dışındaki tüm üretimlerin durdurulduğunu duyurdu.

12:45 Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan bir akaryakıt deposunu bombaladı.

12:44 Rusya ordusu, İskender balistik füzeleriyle Ukrayna topraklarını hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki paralı askerlerin bulunduğu bölgeye İskender balistik füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. "Maksim" adıyla tanıtılan bir Rus komutan, "Yabancı lejyonların bulunduğu üsse ve binaya balistik füze isabet etti. Yüksek patlayıcılı ve delici başlık kullanılan füzeler ile 60 metre uzunluğundaki düşman binası tamamen yıkıldı" dedi. Aleksey adı verilen başka bir Rus komutan ise, "Görevimiz hedefi balistik füzeyle vurmaktı. Bu silahları yok etmek neredeyse imkansız. Düşmanın füze savunma sistemlerini alt ediyor. Füzenin ilerlediği sırada onu durdurabilecek herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

12:35 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün gerçekleşen ve kendisinin de hitapta bulunduğu NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinden sonra video yayınlayarak açıklama yaptı. Başkan Zelenski yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşında bir ay dolduğunu belirterek, "Rusya, Ukrayna'da kendisini neyin beklediğini bilseydi, kesinlikle buraya gelmekten korkardı" dedi.

12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Batılılar) Rusya'ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti.

11:59 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan Polonya'ya sığınan kişi sayısı bir ay içinde 2.2 milyona ulaşırken, Ukraynalılar kapasitesinin üzerindeki trenlerde göç etmeye devam ediyor.

11:38 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, Rus ordusuna ait topçu atış sistemlerini vurdu. Rusya yapımı D-30 obüslerinin imha edildiği belirtildi.

11:31 Ukrayna'nın Zaporijya kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

10:45 Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

10:00 Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat tarihinden bu yana 135 çocuğu öldürdüğünü öne sürdü. Rus saldırılarında yaralanan çocukların sayısı ise 184.

08:35 Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO, G7 ve AB zirvelerine katılan ABD Başkanı Joe Biden, bugün Polonya'nın Ukrayna sınırına yalnızca 80 kilometre olan Rzeszow'u ziyaret edecek.

08:30 Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, NATO zirvesinin ardından Avrupa Konseyi'nin Brüksel'de toplanan liderler zirvesine de video konferans yöntemiyle hitap etti. Rusya'nın saldırılarının ülkesine verdiği zararı anlatan ve Avrupa'ya, Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür eden Zelenski, ardından Avrupalı liderlere "Rusya'yı durdurmak için çok geç harekete geçtiklerini" söyledi.

08:25 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Wang Yi'nin Kabil'e inmesi, Taliban'ın Ağustos 2021'de yönetimi ele geçirmesiyle birlikte Çin'den yapılan en üst düzey ziyaret özelliğini taşıyor.

08:15 Amerikan istihbaratı, birinci ayını dolduran Ukrayna işgalinde Rusya'nın kullandığı hassas güdümlü füzelerdeki hata oranının yüzde 60'a çıktığını belirtiyor. Rusya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya 1100'den fazla füze ateşlediği biliniyor.

08:00 CNN International, olağanüstü NATO zirvesi öncesinde Ukrayna'nın talep ettiği silah listesinin güncellendiğini bildiriyor.

05:42 Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaparak, Ukrayna'nın Birlik üyeliğine desteğini yineledi.

05:18 Avustralya hükümeti, Ukrayna ile savaşan Rusya'ya destek verdiğini belirttiği Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve aile üyelerini yaptırım listesine aldığını duyurdu.

04:47 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını bildirdi.

03:12 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personeli arasında savaşın 9 Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yürütüldüğü bilgisine ulaştıkları belirtildi. Açıklamada, bir ay içinde, ciddi kayıplar veren ve morali bozuk askeri personele rağmen Rusya Federasyonu'nun askeri ve siyasi yönetiminin, Ukrayna'ya karşı savaşı devam ettirmekten vazgeçmediğine dikkat çekildi.

01:59 ABD ve Avrupa Birliği (AB), Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya'ya ağır bedel ödetmek için eş güdümlü çabaları sürdürmekte karlı olduklarını bildirdi.

01:23 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 tahliye koridorundan 3 bin 343 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

00:44 Amerikalı askerler Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi.

00:36 Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının doğurduğu sonuçları ele alarak ortak duruş sergiledikleri bir bildiri yayınladı.

23:46 Karadeniz'de bulunan Rusya Donanması'na ait savaş gemileri Sivastopol açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı.

23:37 İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan vatandaşlarını Ukrayna'daki savaşa katılmamaları konusunda uyardı.

23:14 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlanacağını ve ABD'nin Ukraynalı göçmenleri memnuniyetle karşılamaya hazır olduğunu aktararak, "Putin, NATO'nun bölünmesine güveniyordu" dedi.

23:05 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı bölgeler Rusya ordusu tarafından ağır bombardımana tutuldu.

23:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da olduğunu öne sürdüğü biyolojik laboratuvarlarla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu laboratuvarların finansörünün ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden olduğunu iddia etti.