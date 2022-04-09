Son dakika... Rusya, bir kentten daha tamamen çekildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 45. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

04:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus ordusu Sumi kentinden tamamen çekildi." denildi. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında ayrıca Rus ordusunun Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde konuşlanmaya devam ettiği, Luhansk bölgesinde ise saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Rus ordusu daha önce, Ukrayna'nın kuzeyinden ve ülkenin başkenti Kiev çevresinden çekildiğini açıklamıştı.

02:59 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması kararına çekimser kalan ülkeler arasında yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmaya yönelik tutumunu yineledi.

02:05 Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Ukrayna'daki durumu konuştu.

01:57 Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Kiev bölge polisi müdürü Andrey Nebitov, Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 cesedin sivillere ait olduğunu belirtti.

01:23 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa'nın her hâlükârda Rusya'ya karşı gerçekten ilkeli ve güçlü yaptırımlar uygulamak zorunda kalacağını belirtti.

00:38 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 6 bin 665 sivilin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

00:08 Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin valiliği, Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda can kaybının 52'ye yükseldiğini duyurdu.

00:00 Rusya'nın Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerini "soyması" protesto edildi.

23:45 Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye, Avrupa Birliği'ne girişin ilk adımı sayılan ve sorularla dolu anketi teslim etti.