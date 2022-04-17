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  • Son dakika... Rusya: Gömüldükleri yerleri gösteren bilgileri yakında yayımlayacağız
Dünya

Son dakika... Rusya: Gömüldükleri yerleri gösteren bilgileri yakında yayımlayacağız

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 53. güne girdi. Ukrayna ordusunun savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın kayıpları ile ilgili olarak Ukrayna belgelerindeki ölümlerin meydana geldiği ve ölülerin gömüldüğü yerleri gösteren bilgileri yakında yayımlayacaklarını dile getirdi.

17 Nisan 2022 Pazar 07:20 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 07:20
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekatta 53. güne girildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Konaşenkov, yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi. Mariupol şehrinin Ukrayna askeri birlikler, yabancı paralı savaşçılar ve Azov taburundan temizlendiğini söyleyen Konaşenkov, kalan Ukraynalı güçlerin Azovstal Metalürji Tesisleri sahasında kuşatma altında olduğunu ifade etti.

Konaşenkov, bu grupların hayatlarını kurtarmalarının tek şansının silah bırakarak teslim olmaları olduğunu dile getirdi.

Mariupol şehrini 11 Mart'ta kuşattıklarında Ukrayna askeri birlikler, yabancı paralı savaşçılar ve aşırı milliyetçi silahlı güçlerin sayısının 8 bin 100 olduğunu savunan Konaşenkov, Mariupol'ün kurtarılması sırasında 1464 Ukrayna askerinin teslim olduğunu, teslim olanların ifadesine göre Azovstal tesisleri sahasında kalan silahlı güçlerin ise 2 bin 500 civarında kişi olduğunu aktardı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

22:36 Ukrayna'ya çeşitli ülkelerden 270 bin ton insani yardım kargosunun ulaştığı bildirildi.

22:24 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya ile savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğunu belirtti.

21:50 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde Ukrayna için uzun vadeli güvenlik çözümü ihtiyacı ele alındı.

21:16 Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat'tan bu yana 21 gazetecinin hayatını kaybettiği belgelendi.

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