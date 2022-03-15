Son dakika... Rusya, Harkov'a böyle bomba yağdırdı

15 Mart 2022 Salı 07:15 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 13:06

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 20'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

HARKOV'UN BOMBALANMASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Harkov'un Rus ordusu tarafından bombalanmaya devam ettiğini belirterek bombalanma anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünü paylaştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar, Harkov'un bombalanma anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak işgalin başlamasından itibaren ülke genelinde toplamda 90 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

13:05 Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ile görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını öngörmek için henüz çok erken olduğunu açıkladı.

13:00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın kuşatma altındaki Mariupol kentinde mahsur kalan 100'den fazla Türk vatandaşının kurtarılması için şartların oluştuğunu ifade ederek bugün veya yarın tahliye edilebileceklerine işaret etti.

12:53 Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda Türk vatandaşlarının Ukrayna Mariupol'den tahliyelerinin beklendiğini belirtti.

12:31 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Harkov'un Rus ordusu tarafından bombalanmaya devam ettiğini belirterek bombalanma anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünü paylaştı.

12:20 Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi kapsamında ülkenin enerji sektörüne yeni yatırımları ve lüks ürün ihracatını yasaklıyor.

12:10 Kiev'de 35 saat süreliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

10:51 Polonya, Çekya ve Slovenya Başbakanları bugün Kiev'i ziyaret edecekler ve Zelenskiy ile görüşecekler

10:48 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich: Savaş Mayıs'ta bitebilir

10:36 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinin tüm topraklarını tamamen kontrol altına aldıklarını açıkladı

10:20 Ukrayna Savunma Bakanlığı: 24 Şubat'tan bugüne kadar bilanço: Rus güçlerine bağlı, 13500 personel, 404 tank, 150 topçu sistemi, 95 helikopter, 81 uçak etkisiz hale getirildi, imha edildi.

10:16 Ukrayna medyası: Ülkenin neredeyse her yerinde hava saldırıları var. Harkov ve Kiev'de çatışmalar devam ediyor

09:45 Üst düzey bir ABD'li savunma yetkilisi, Ukrayna işgalinin yirminci gününe girilirken Rus birliklerinin ilerleyişinin neredeyse durduğunu söyledi. Yetkiliye göre, Rus işgalciler hafta sonu çok az bir ilerleme kaydedebildi.

09:30 Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü.

09:20 Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'ta "temel sağlık ve tarım ürünlerinin tedariki hariç" tüm faaliyetleri durdurduğunu açıkladı.

08:30 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlamaların meydana geldiği duyuruldu.

08:05 Rusya'da sosyal medya hesabından savaş karşıtı protesto çağrısı yapan bir kişiye mahkeme tarafından 80 bin ruble (666 dolar) ceza verildi.

08:00 Japonya, G-7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda, Rus enerjisine bağımlılığın düşürülmesi için çabalayacağını bildirdi.

06:28 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline ve Hırvatistan'ın NATO'ya sağladığı desteğe ilişkin Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06:06 Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Rusya'nın Ukrayna'nın Slovakya sınırındaki Ujgorod kentinde yer alan Ujgorod Uluslararası Havalimanı'na saldırma ihtimalinden dolayı endişeli olduklarını açıkladı.

05:56 ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için yeterli silahı olduğundan emin olacağını ve Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak adına para, yiyecek ve yardım göndereceğini duyurdu.

04:35 Rusya, gece yarısı Harkov kenti de dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı kent ve bölgelerine roket saldırıları düzenledi. Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko ise açıklamasında, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu.

04:49 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Ukrayna'ya karşı savaşında Rusya'ya ekonomik veya askeri olarak yardım etmeye karar vermesi durumunda "önemli sonuçlarla karşılaşacağı" konusunda uyardı.

03:50 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 19 gün boyunca Ukrayna'da, 2 kez girdiği Çeçenistan'dan daha fazla insan kaybettiğini belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini duyurdu.

01:52 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi, Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacının karşılanması adına düşünülen seçenekler arasında, Rus oligarklarının boş mülklerinin de yer aldığını duyurdu.

00:09 ABD televizyon kanalı FOX News muhabirinin, Ukrayna'daki çatışma alanında haber peşinde koşarken yaralandığı bildirildi.

00:06 Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerinin Avrupa'da hissedildiğini söyledi.

00.00 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan Ukrayna güçlerinin yok edildiğini ve tahliyeler için şehre otobüslerin geldiğini duyurdu.

23:45 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 14 Mart'ta planlanan 10 tahliye koridorundan 3'ünün sabote edildiğini ve can güvenliği sebebiyle gerçekleştirilemediğini belirterek, "Rusya terörist bir devlet gibi davranıyor" dedi.