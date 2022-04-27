Son dakika... Rusya, iki ülkeye doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 63. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

GAZPROM: BULGARİSTAN VE POLONYA'YA DOĞALGAZ SEVKİYATI DURDURULDU

Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'u, Bulgaristan ve Polonya'ya gaz tedariklerini durdurduğunu bildirdi.

Gazprom, ödemeler ruble ile yapılana kadar tedariğin durdurulacağını aktardı.

Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNİG SA, Gazprom'un 27 Nisan itibarıyla Yamal boru hattında gaz tedarikini durduracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Gazprom'un 27 Nisan sabahında Yamal sözleşmesi kapsamında teslimatları tamamen askıya alma niyetini PGNiG'ye bildirdiği aktarıldı.

PGNİG SA'nın açıklamasında, ülkeye gaz akışını eski haline getirmek için adımlar atılacağı belirtilerek, gaz arzında herhangi bir kesintinin de bu sözleşmenin ihlali olduğu ve bunun için tazminat talep etme hakkına sahip olunduğu vurgulandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

09:30 Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.

08:00 Japonya, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle ekonomik yaptırım uyguladığı Rusya ile somon ve alabalık avı kotasında anlaşmaya vardı.

07:37 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek.

07:00 Türkiye, Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarına kullanılmak üzere tıbbi malzeme hibe edecek.

03:00 Rusya'nın, Ukrayna'da olup bitenlerle ve Avrupa'nın küresel güvenliğiyle ilgili birtakım suçlamalarını anladığını ifade eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bizim bakış açımıza göre, bu memnuniyetsizlik BM Şartı tarafından önerilen çeşitli araçlara dayalı olarak çözülmelidir. Herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünün ihlalinin BM Şartı ile tamamen tutarsız olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Şu anda olanlardan derin endişe duyuyoruz. Ukrayna topraklarının istila edildiğine inanıyoruz." dedi.

02:30 Nükleer emniyet ve güvenlik denetimine ilişkin tam teşekküllü ilk yardım misyonuna liderlik etmek üzere Ukrayna'ya giden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Çernobil'i ziyaret etti.

02:23 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin Sarayı'nda görüştü. Putin, Ukrayna ile diplomatik olarak da anlaşmaya varabilmeyi umduğunu, müzakerelerin yapıldığını ve onları reddetmediklerini söyledi. İstanbul'da Rusya'nın Ukrayna ile yaptığı müzakerelerde oldukça ciddi bir atılım gerçekleştirildiğine dikkati çeken Putin, "Ama ne yazık ki, anlaşmalara vardıktan sonra, müzakerelerin devamı için elverişli koşullar yaratma niyetimizi açıkça ortaya koymamızdan sonra, Buça'da Rus ordusunun hiçbir alakası olmadığı bir provokasyonla karşı karşıya kaldık. Bu provokasyonu kimin hazırladığını, kimin yaptığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

01:24 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, başkent Kiev'deki Sovyet dönemi Ukrayna-Rusya kardeşliğini sembolleştiren anıt, verilen kararın ardından belediye görevlileri tarafından yıkıldı.

01:00 Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Bombardıman sonrası bir yerleşim yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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00:00 Rus enerji şirketi Gazprom'un bu sabahtan itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durduracağı bildirildi.

23:50 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Almanya'nın Ukrayna'ya "Gepard" tipi uçaksavar tank vereceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.