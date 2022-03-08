Son dakika... Rusya, Kiev'in kapısında! 5 şehirde geçici ateşkes başladı

8 Mart 2022 Salı 07:15 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 10:57

Rusya-Ukrayna savaşının 13'üncü gününde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Direktörlüğü, Rusya'nın önemli bir generalinin Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu. Batı Rus petrolüne yasağı tartışırken Moskova'dan net bir uyarı geldi. Rusya başbakan yardımcısı Alexander Novak bu durumun gerçekleşemesi durumunda fiyatların 2 katına çıkacağını açıkladı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

10:50 Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti.

10:05 Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.



09:32 Ukrayna ordusunun savaş konusundaki son güncellemesine göre, Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi 'önemli ölçüde' yavaşladı.

09:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayınladığı bir video mesajda, zorunlu askerlik yapanların veya yedek askerlerin Ukrayna'da cephe hattında gönderilmeyeceğini söyledi.

08:45 McDonald's ve Coca Cola üzerinde, Rusya pazarından çıkma konusunda baskı artıyor. İki firma da sosyal medyada sert şekilde eleştiriliyor ve işgal ile ilgili açıklama yapmamakla suçlanıyor. Bazı kullanıcılar bu iki markanın boykot edilmesi çağrılarını da dile getirmeye başladı.

08:30 ABD'li kozmetik markası Estee Lauder, açıklama yaparak ülkedeki tüm mağazalarını kapatmak da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini söyledi. Şirket ayrıca marka sitelerini ve Rusya'daki perakendecilerine yapılan sevkiyatları da askıya alacak.

08:36 Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Rusya'nın saldırı sonucu ülke çapındaki alt ve üst yapı hasarının 10 milyar doları aştığını belirterek, bunların tamirinin ve yeniden inşasının iki yılı alacağını kaydetti.



07:44 Dünya Bankası, Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya yardım için hibeler ve kredilerden oluşan toplam 723 milyon dolarlık bir paketi onayladı.



07:30 Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Ukrayna'ya yönelik işgal başlatması nedeniyle Rusya ve Belarus'a yönelik ek yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

06:54 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarını ve artan sivil ölümlerini kınadığı bildirildi.

06:23 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolüne ithalat yasağı getireceğine ilişkin, bu konuda henüz karar vermediklerini ve konuyu Avrupalı ortakları ile konuştuklarını açıkladı.

06:05 Ukrayna askeri istihbaratı, Ukrayna kuvvetlerinin kuşatma altındaki Harkiv kenti yakınlarında bir Rus generalini öldürdüğünü duyurdu.

Bunun savaş boyunca öldürülen 2'nci yüksek rütbeli komutan olduğu bilgininin altı çizilirken öldürülen generalin Rusya'nın 41. Ordusunun Birinci Komutan Yardımcısı Tümgeneral Vitaliy Gerasimov olduğu açıklandı.

41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

Harkiv yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybettiği iddia edilen Gerasimov'un Kırım dönüşü madalya aldığı da aktarıldı.

05:55 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabul edilmesine dair umutlu olduğunu belirtti. Kuleba, 'Ukrayna AB'ye katılmaya çok daha yakın' dedi.

05:51 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCR), 24 Şubat'ta Rusya işgali sonrası ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1200'e ulaştığını kaydetti. Açıklamada, 27'si çocuk olmak üzere en az 406 kişinin hayatını kaybettiği, 801 kişinin de yaralandığı belirtildi.

05:38 Derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya aldı.

05:31 Japonya'dan ek yaptırım kararı çıktı. Maliye Bakanlığı, Japonya'nın ek 32 Rus ve Belarus yetkili ve oligarkının mal varlığını dondurduğunu duyurdu.

05:30 ABD yönetimi, Ukrayna'nın savaş uçağı talebini karşılayabilmek için seçenekleri değerlendiriyor. ABD'li parlamenterler konu ile ilgili Başkan Biden'a baskı yapıyor.



04:42 Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, ülkesinin Salı sabahı TSİ 10.00'da ateşkes yapacağını ve Kiev, Çernigov, Sumy ve Mariupol'dan vatandaşları tahliye etmek için insani koridorlar açacağını söyledi.

RUSYA'DAN UYARI: FİYATI 2 KATINA ÇIKAR

04:39 Batı Rus petrolüne de yasak getirmeye hazırlanıyor. Bu olasılık üzerine açıklamalarda bulunan Rusya başbakan yardımcısı Alexander Novak bu durumun gerçekleşmesinin 'küresel pazar için feci sonuçlara yol açacağını' belirtti.

Novak böyle bir senaryoda petrolün fiyatının varil başına 300 dolara çıkarak, 2 kat artabileceğini iddia etti. Uzmanlar bunun küresel ekonomi için kâbus senaryosu olduğunu belirtiyor.

04:10 Japonya hükümeti, Rusya işgali altındaki Ukrayna'da bulunan tüm Japonya Büyükelçiliği personelinin geçici olarak ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

03:45 Fransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi. Buna göre AB Konseyi'nin, AB Komisyonu'nu adaylık başvuru yapan ülkelerin dosyalarını inceleyerek görüş bildirmekle yetkilendirdiği açıklandı.

02:05 ABD merkezli bilgisayar firması IBM, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon ülkedeki tüm faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

01.08 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaldığını ve kaçmadığını belirterek, "Kimseden korkmuyorum" dedi.

00:30 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Televizyondan yayınlanan konuşmada Putin, zorunlu askerlik hizmeti yapanların ve yedek askerlerin Ukrayna'ya gönderilmeyeceğini söyledi.

23:58 Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'de 1 Rus savaş uçağı düşürdüklerini duyurarak, "21.10'da düşman uçağı Kiev yakınlarındaki bir hava sahasında vuruldu" dedi.

23:47 Rusya, Moskova saati ile 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için 'sessizlik rejimi' kararı aldı.

23:40 Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus güçlerinin son birkaç gündür önemli ilerleme sağlayamadığını ifade etti. Kirby, "Rus askerleri Herson şehrini aldı ve Mariupol'un etrafını çevirmeye çalışıyorlar fakat kontrolü sağlayamadılar" dedi.