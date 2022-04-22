Son dakika... Rusya kritik kenti ele geçirdi... Ukrayna: 120 bin sivil abluka altında

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 58. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

01:00 Almanya Federal Meclis Üyesi Armin Laschet, Türkiye'nin coğrafi ve jeopolitik konumunun önemine dikkat çekerek, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Türkiye'nin gösterdiği çaba ve yapıcı rolü övdü.

00:40 Dünya Bankası ve Ukrayna hükûmeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, Rusya'nın saldırısının Ukrayna'da neden olduğu zararı anlattı. Zelenski, Rusya'nın saldırısından kaynaklanan ekonomik kayıpları telafi etmek için Ukrayna'nın aylık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

00:14 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İspanya ve Danimarka Başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, önümüzdeki sürecin Ukrayna'nın doğusu için zor olacağını söyledi. Zelenskiy, Mariupol'de Ukraynalı askerlerin yanı sıra, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 120 bin sivilin abluka altında olduğunu söyledi. Zelenski, "Mariupol'ün çoğunu uzun zaman önce ele geçirdiklerini ben de siz de çok iyi biliyoruz ama şehirde Ukrayna askerlerinin kaldığı kısımlar var." dedi. Zelenski, "Askerlerimizin yanında sivillerimiz de var. Bunların çoğu kadın ve çocuklar. Yaklaşık 120 bin sivil Mariupol'da abluka altında." ifadelerini kullandı.

00:10 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya, tamamen kontrol altına aldığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesine müsaade etme çağrısı yaptı.

00:05 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 26 Nisan'da Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını ve bu ülkenin savaş sonrası güvenliğini istişare etmek üzere çok sayıda ülkenin savunma bakanını bir istişare grubu toplantısında bir araya getireceğini açıkladı.

00:00 ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol'de çektiği uydu fotoğrafları ile Rus ordusunun kazdığı toplu mezarlar tespit edildi.

23:55 Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'daki binalara ve altyapıya verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını aktardı.

23:50 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bugün Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol'da tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını bildirdi.