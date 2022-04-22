Son dakika... Rusya operasyonlarda ikinci safhaya geçti: Donbass ve güney Ukrayna'yı alacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 58. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:39 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki İngiliz Büyükelçiliğini gelecek hafta yeniden açacaklarını bildirdi.

14:35 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa ilişkin üçüncü dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yaptığını ve nükleer savaş olmaması gerektiğini söyledi.

14:24 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da ayrım gözetmeksizin sivil bölgeleri bombaladığı, sivilleri öldürdüğü, hastane ve okul gibi sivil altyapıyı harap ettiği ve bu tür eylemlerin "savaş suçu" teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

13:34 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya'nın Kuril Adaları'na yönelik yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Japonya, Rusya için düşman ülke haline geldi" dedi.



13:16 Ukrayna ordusuna ait An-26 tipi bir askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

13:09 Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde halk, Rus saldırılarını engellemek amacıyla havaya uçurulan çökmüş köprülerden geçmeye devam ediyor.

12:56 Ukrayna'da Acil Durum Ekipleri (DSNS), Rusya'nın çekildiği bölgelerde halkın güvenliği için patlamamış mühimmat ve mayın temizleme çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. DSNS sadece Kiev bölgesinde 18 bin mühimmat olmak üzere Rus işgalinin başından bu yana yaklaşık 75 bin patlamamış mühimmat ele geçirdiklerini vurguladı.

12:19 Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun ikinci safhadaki görevinin Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrolü sağlamak olduğunu bildirdi. Rus basınında çıkan haberlere göre, Minnekayev, Sverdlovsk bölgesi savunma sanayisi toplantısında yaptığı konuşmada, Rus ordusunun iki gün önce Ukrayna'da "özel askeri operasyon"da ikinci safhaya geçtiğini hatırlattı. Minnekayev, "Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrolü sağlamak." ifadelerini kullandı.

11:43 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bir tren istasyonunda bulunan silahlı taburu "Kalibr" füzeleriyle vurduklarını duyurdu.

11:38 Rus ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan bir hastaneyi bombaladı.

11:00 Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi yapıldığı bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, dün Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldığını, bu çerçevede 19 Ukraynalının Rusya'nın esaretinden kurtarıldığını belirtti.

10:40 Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı, teknik arıza sebebiyle Zaporijya'da düştü.



10:25 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun, savaşın başından bu yana 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybettiği bildirildi.

10:06 Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da sivillerin tahliye edileceği insani koridorların, güvenlik nedeniyle bugün çalışmayacağı bildirildi.

09:30 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bacağını çiğneyen bir timsah gibi olduğunu söyledi.

09:00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Paskalya Bayramı'nda ateşkes önerisinin Rusya tarafından reddedildiğini açıkladı.

08:05 Finlandiya parlamentosunun Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Erkki Tuomioja, Finlandiya'nın önümüzdeki haftalarda NATO üyeliğine başvuracağını söyledi.

06:52 ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'nin Rusya'ya ek yaptırımlarla ilgili düzinelerce yasa tasarısı üzerinde çalıştığını kaydetti.

01:00 Almanya Federal Meclis Üyesi Armin Laschet, Türkiye'nin coğrafi ve jeopolitik konumunun önemine dikkat çekerek, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Türkiye'nin gösterdiği çaba ve yapıcı rolü övdü.

00:40 Dünya Bankası ve Ukrayna hükûmeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, video konferans yoluyla katıldığı toplantıda, Rusya'nın saldırısının Ukrayna'da neden olduğu zararı anlattı. Zelenski, Rusya'nın saldırısından kaynaklanan ekonomik kayıpları telafi etmek için Ukrayna'nın aylık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

00:14 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İspanya ve Danimarka Başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, önümüzdeki sürecin Ukrayna'nın doğusu için zor olacağını söyledi. Zelenskiy, Mariupol'de Ukraynalı askerlerin yanı sıra, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 120 bin sivilin abluka altında olduğunu söyledi. Zelenski, "Mariupol'ün çoğunu uzun zaman önce ele geçirdiklerini ben de siz de çok iyi biliyoruz ama şehirde Ukrayna askerlerinin kaldığı kısımlar var." dedi. Zelenski, "Askerlerimizin yanında sivillerimiz de var. Bunların çoğu kadın ve çocuklar. Yaklaşık 120 bin sivil Mariupol'da abluka altında." ifadelerini kullandı.

00:10 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya, tamamen kontrol altına aldığını açıkladığı Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesine müsaade etme çağrısı yaptı.

00:05 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 26 Nisan'da Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını ve bu ülkenin savaş sonrası güvenliğini istişare etmek üzere çok sayıda ülkenin savunma bakanını bir istişare grubu toplantısında bir araya getireceğini açıkladı.

00:00 ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol'de çektiği uydu fotoğrafları ile Rus ordusunun kazdığı toplu mezarlar tespit edildi.

23:55 Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'daki binalara ve altyapıya verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını aktardı.

23:50 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bugün Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol'da tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını bildirdi.