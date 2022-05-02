Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı tesisinde peş peşe patlamalar

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 68. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

11:45 Ukrayna sınırına yakın bir Rus Savunma Bakanlığı tesisinde meydana gelen patlamaların ardından yangın çıktığı duyuruldu. Belgorod'a yakın olduğuna inanılan bir binadan duman ve alevler yükseldiği görüldü. Yangına neyin sebep olduğu belirsizliğini korurken, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayda bir kişinin yaralandığı bildirildi.



11:40 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 23 bin 800 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1048 tank kaybettiğini bildirdi.

11:25 Yeni Zelanda, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyine ve savunma kuruluşlarına yönelik yaptırım kararı aldı.

11:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılardan kaçarak Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar, dünyaya, savaşın bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu.

10:00 ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın, hafta sonu Slovakya ve Romanya'yı ziyaret ederek Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği bildirildi.

02:23 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşının Afrika ve dünyadaki gıda, enerji ve ekonomik krizi derinleştirdiğini söyledi.

02:04 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki operasyonlarını, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandıkları zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta bitirmek üzere hızlandırmayı hedeflemediklerini söyledi.

01:00 Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentinde başlayan sivillerin tahliyesinin sürdüğünü açıkladı.

00:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın başlamasından beri 350 binden fazla sivilin tahliye koridorları üzerinden savaş alanlarından kurtarıldığını belirtti.

00:00 Denizcilik Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından gıda yardımı ile yüklenen geminin Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere Sakarya'nın Karasu ilçesinden Romanya'nın Köstence limanına doğru hareket ettiğini bildirdi.

23:45 Ukrayna'da Rus ordusuna bağlı 40'a yakın savaş uçağını düşürdüğü öne sürülen ve geçtiğimiz günlerde öldüğü belirtilen "Kiev'in Hayaleti" lakaplı Ukraynalı pilotun gerçek olmadığı açıklandı.