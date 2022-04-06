Son dakika... Herson'da 3 yerleşim yeri Rus askerlerinden geri alındı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 42. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:02 Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletleri (BM) etkisiz kalmakla eleştirdi.

14:32 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesinde bulunan 3 yerleşim yerinin Rus askerlerinden geri alındığını duyurdu.



14:24 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tekrar seçilen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14:01 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rus ordusunun, daha önce ele geçirdikleri İzyum şehrinden Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçtiğini duyurdu.

14:00 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımlar konusundaki "kararsızlığına" tahammül edemediğini belirtti.

13:30 NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacak.

13:22 Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Vuhledar kentindeki insani yardım noktasını vurması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

13:19 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya savaşın başından beri enerji için 35 milyar avro ödediğini, bunun Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlarla kıyaslandığında, enerji bağımlılığını azaltma aciliyetine işaret ettiğini söyledi.

12:38 Ukrayna Acil Durumlar (DSNS) yetkilileri, Rus ordusunun çekildiği yerlerde askeri mühimmat temizliğine girişti. Yetkililer yaptıkları açıklamada acil durum ekiplerinin yoğunlukla Mykolaiv, Donetsk, Kiev, Harkiv ve Sumy bölgelerinde çalıştığını ve işgalin başından itibaren toplamda 26 bin 526 patlayıcı cihaz, 1.366 adet havacılık mühimmatı dahil 417 kilo patlayıcının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

12:30 Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın Lviv kentinde halk, 515 kandil mum kullanarak ülke haritası oluşturdu.

12:29 Ukrayna'nın Dnipro şehrinde dün akşam saatlerinde Rus ordusuna ait füzeler tarafından saldırıya uğrayan fabrikadaki yangın söndürülürken, yakıt deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

12:20 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaklaşık 68 bin Ukraynalının Türkiye'de korunmaya eriştiğini bildirdi.

12:10 Hollanda, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında yapım aşamasında ve bakımda olan, Ruslara ait 13 yata el koydu.

12:06 Yunanistan'ın, 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği bildirildi.

11:49 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan ve karadan yüksek hassasiyetli roketlerle Ukrayna'da beş akaryakıt üssünü vurduklarını bildirdi.

Sabah saatlerinde Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli roketler kullandığını belirten Konaşenkov, "Havadan ve karadan yüksek hassasiyetli füzelerle Radehov, Kazatin, Prosyanaya, Mıkolayiv ve Novomoskovsk yerleşim yerleri yakınındaki beş akaryakıt deposu üssü vuruldu. Bu yerlerden Harkiv, Mıkolayiv ve Donbas bölgelerine Ukrayna askeri teknik araçları için akaryakıt sevkiyatı yapılıyordu." ifadelerini kullandı.

Bir gece içerisinde Ukrayna ordusuna ait 24 askeri nesnenin imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 125 uçak, 93 helikopter, 407 insansız hava aracı, 227 hava savunma füze sistemi, 1981 tank ve zırhlı araç, 215 çok namlulu roketatar, 854 obüs ve havan topu, 1882 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

11:37 Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Komisyonunu Ukrayna'nın Buça kentindeki katliam nedeniyle sert dille eleştirdi. Polonya Başbakanı yayınladığı videoda "Buça'daki katliamı beklemek gerçekten gerekiyor muydu? Rus canavarlığını gözler önüne seren öldürülen masumların görüntülerini beklemek gerekiyor muydu?" dedi.

11:35 Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını söyledi.

11:20 Rusya, Karadeniz kıyısından fırlattığı 2 süpersonik Onyx füzesiyle Ukrayna topraklarını vurdu. Dün Karadeniz üzerinden Ukrayna'ya Kalibr tipi seyir füzeleri fırlatılan Rus ordusu, bugün yine Karadeniz kıyısından Ukrayna'yı hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerinin hassas güdümlü füzeler ile vurulduğu bildirildi. Ukrayna hedeflerine karşı süpersonik füzelerin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, "Karadeniz kıyılarından Bastion kıyı savunma birimleri, Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı 2 adet Onyx hassas güdümlü füze fırlattı" denildi. Hangi kentin vurulduğu ise belirtilmedi.

11:08 Rus ordusunun Ukrayna topraklarında kullanılamaz hale gelen tankları ve zırhlı araçları görüntülendi.

10:53 Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Buça bölgesinde sivillerin öldürülmesine ilişkin dünya medyasına yansıyan haber ve görüntülerin "son derece rahatsız edici" olduğunu belirtti.

10:43 ABD yönetimi, Amerikan ordusunun envanterinden sağlanmak üzere Ukrayna ordusuna 100 milyon dolarlık ek askeri ekipman ve mühimmat desteği sağlayacak.

10:29 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 600 askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 684 tankını kaybettiği bildirildi.

10:13 Rusya'nın Kursk bölgesinin valisi Roman Starovoit, Ukrayna sınırında bulunan Kursk kentindeki sınır muhafızlarına ateş açıldığını söyledi. Staravoit, "Dün, yani 5 Nisan'da Sudzhansky bölgesindeki sınır muhafızlarımıza havan saldırısı düzenlemeye çalıştılar. Rus sınır muhafızları ateşe karşılık verdi... Bizim tarafımızda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı" açıklamasında bulundu.

09:44 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı bildirildi.

07:10 Japon hükûmeti, Ukrayna'nın enkaz, mayın ve patlamamış mühimmat temizliğine yardım etmeyi hedefliyor.

04:07 Rusya ve Ukrayna orduları arasında çatışmaların devam ettiği Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinden hayvanların tahliyesine başlandığı belirtildi.

03:35 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, çatışmaların yaşandığı bölgelerden gün içinde 3 bin 800'den fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

02:23 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımların Buça kentindeki savaş suçları ile orantılı olması gerektiğini söyledi.

00:50 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana tehlikeli bölgelerden 620 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

00:07 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da komuta merkezi ile yakıt deposunun yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu bildirdi.

00:00 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurdu.

23:55 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden yeniden başkent Kiev'e taşındı.

23:50 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu belirterek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını söyledi.

23:40 Ukraynalı askerlerin yeniden kontrolü sağladığı Borodyanka, yıkılmış binalar ve yanmış zırhlı araçlarla, "harabe şehre" döndü.