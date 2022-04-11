Son dakika... Rusya: Ukrayna'ya Avrupa'dan teslim edilen S-300 füze sistemini vurduk

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 47. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

11:53 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yeni yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu belirtti.

11:44 Ukrayna'nın Kiev bölgesinde Rus ordusunun hedefi olan Gorenka köyündeki evler, saldırıların ardından kullanılamaz hale geldi.

11:40 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ekiplerin çalışması sonucu dün Çernihiv'de nehir kenarındaki sahilde ve suyun içinde füzelerin bulunduğunu duyurdu.

11:25 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 183 çocuk hayatını kaybederken, 342 çocuk yaralandı.

11:16 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Slovakya tarafından Ukrayna'ya verilen S-300 hava savunma füze sistemini personeli ile birlikte denizden "Kalibr" yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi. Ukrayna'daki hedeflere yönelik dün yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığını aktaran Konaşenkov, "Denizden 'Kalibr' yüksek hassasiyetli füzelerle Dnipro bölgesinin güney eteklerindeki bir Avrupa ülkesi tarafından Kiev rejimine teslim edilen, hangarda gizlenmiş S-300 hava savunma füze sistemi taburu yok edildi. Dört S-300 fırlatıcısı ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup 25 kadar personel vuruldu." ifadesini kullandı.

10:55 Ukrayna'nın Buça kentinde devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

10:40 Rusya Savunma Bakanlığı: İzyum köyü yakınlarında Ukrayna ordusuna ait iki Su-25 uçağı vuruldu.

10:06 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 500 asker, 154 uçak, 137 helikopter ve 725 tankını kaybettiği bildirildi.

09:35 Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı devletlerin Rusya'nın kamu borcunu temerrüde düşürmeye çalışması halinde, Rusya'nın yasal işlem başlatacağını söyleyerek, Moskova'nın Batılı devletler ile sürdürdüğü ekonomik savaşta tonunu sertleştirdi.



Kremlin yanlısı Izvestia gazetesine verdiği söyleşide Siluanov, "Tabii ki dava açacağız, çünkü yatırımcıların ödemelerini almalarını sağlamak için tüm gerekli adımları attık" dedi.

Siluanov, "Hem döviz hem de ruble olarak ödeme girişimlerimizi gösteren faturalarımızı mahkemeye sunacağız. Bu kolay bir süreç olmayacak. Tüm zorluklara rağmen davamızı etkin bir şekilde kanıtlamamız gerekecek" dedi.

Siluanov, Rusya'nın değerlendireceği yasal seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

03:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında bulunan askeri birliklerini güçlendirmeye devam ettiğini ileri sürdü.

02:29 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, çatışmaların yaşandığı bölgelerden gün içinde 2 bin 824 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

02:23 Almanya'nın çeşitli kentlerinde Rusya yanlıları gösteri yaptı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt kentindeki Opera Meydanı'nda düzenlenen Rusya yanlısı gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Göstericiler Rusya ve eski Sovyetler Birliği bayrakları taşıyarak "Rusya" şeklinde slogan attı. Bu eyleme karşı düzenlenen Ukrayna yanlısı bir gösteride ise "utanç" şeklinde slogan atıldı. İki grup arasında polisler yer aldı.

01:50 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenki, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak halka seslendi. Zelenski, halka seslenişi konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'da olanlardan Ukrayna'yı sorumlu tuttuğunu duyurdu.

01:15 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik onlarca yıl izlediği siyasetin yanlış olduğunu kabul etmeye korktuğunu söyledi.

01:00 Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait tankı imha ettiği görüntüleri paylaştı. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Rus ordusu kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna ordusu, anti tank füzesiyle yapılan atış sonucu imha edilen Rus tankının görüntülerini yayınladı.

00:45 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslenerek, "Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir" dedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vereşuk, savaşın istenildiği gibi kısa sürede bitmeyebileceğini ifade ederek, "Toplumdaki düşünce liderlerine ve politikacılarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda siyasi görüş farklılığımız yok. Hepimiz biriz ve savaştayız. Ruslarla savaşıyoruz, onlarla tartışmıyoruz onlar bizim düşmanımız ve onları öldürüyoruz. Bu savaş bizim istediğimizden daha uzun ve daha zor geçebilir" dedi.

00:00 Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv kentine füze saldırısı düzenledi.