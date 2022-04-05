Son dakika... Rusya, Ukrayna'yı Kalibr füzeleriyle vurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 41. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

14:21 Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in birkaç gün içerisinde Ukrayna'ya gideceği ve Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceği bildirildi.

13:43 Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden Ukrayna'ya Kalibr tipi 7 seyir füzesi fırlatarak Ukrayna ordusuna ait tesislerin vurulduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Karadeniz'deki savaş gemilerinden ateşlenen Kalibr tipi seyir füzeleri ile Ukrayna askeri hedeflerinin vurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına hassas güdümlü silahlarla füze saldırısı gerçekleştirdi. Karadeniz Filosu'nun Karadeniz'deki küçük bir gemisinin mürettebatı, Ukrayna topraklarında belirlenmiş kara hedeflerine 7 Kalibr seyir füzesi fırlattı" denildi.

12:41 Japonya hükümeti, Ukrayna ve ülkeden kaçan savaş mağdurlarını kabul eden komşu ülkelere 100 milyon dolarlık ek acil insani yardım sağlama kararı aldı.

12:07 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli silahlarla yabancı paralı savaşçıların barınması için de kullanılan Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri Eğitim Merkezi ve bazı yakıt depolarını vurduklarını bildirdi.

12:03 Rusya'nın 41 gündür sürdürdüğü Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 165 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.



11:50 İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

11:30 Danimarka, Ukrayna'nın doğusundaki Buça kasabasında sivillerin öldürülmesine ve toplu mezarların bulunmasına ilişkin haberlerden sonra 15 Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi.

10:30 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya ile müzakerelere devam etmenin Ukrayna için "tek seçenek" olduğunu söyledi ancak bu müzakerelerin gerçekleştirilmesinin artık "zorlu" olduğunu ifade etti.

Zelenski ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarında görüşme gerçekleşmemesinin de olasılıklar arasında olduğunu belirtti.

10:07 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 500 askerini, 150 uçağını, 134 helikopterini ve 676 tankını kaybettiği bildirildi.

09:17 Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladıkları yaptırımları genişleterek, ihracatı yasaklanan ürünler listesine lüks malları da eklediklerini açıkladı.

09:00 Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Ukrayna-Rusya savaşına jeopolitik çıkarlar çerçevesinde bakmadığını, barış istediğini belirtti.

08:36 Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Ukrayna halkına destek için gittiği Polonya'dan dönerken 20 mülteciyi ülkesine getirdi.

05:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da "düşmanın kayıp vermeye devam ettiğini" bildirirken kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığını ileri sürdü.

03:55 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın 'Amiral Essen' firkateynine hasar verdiklerini açıkladı.

02:57 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'daki savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zamanın geleceğini söyledi.

Ülkedeki katliamları kimlerin işlediğini belirleyeceklerini ve dünya kamuoyuna ifşa edeceklerini vurgulayan Zelenski, ellerinde barışçıl şehirleri yok eden Rus birliklerin olduğuna dair çok sayıda kanıt bulunduğunu bildirdi. Zelenski, Buça'ya ve Ukrayna'nın diğer kurtarılmış şehirlerinde neler yaşandığını görmeleri için dünyanın her yerinden yüzlerce gazeteciye maksimum erişim sağlayacaklarını dile getirdi.

01:55 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap edecek.

01:32 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, 3 bin 376 sivilin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

00:28 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, güvenlik garantileri konusunda Rusya ile müzakere için daimi bir heyet oluşturdu.

00:27 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 ülke lideriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın, bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

00:04 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dönem başkanlığını devralan İngiltere, Rusya'nın 4 Nisan'da talep ettiği Ukrayna toplantısını kabul etmedi.

23:55 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliama karşı kayıtsız kalmayacaklarını ifade ederek, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini ve Rusya'ya yaptırımların artırılacağını bildirdi.

23:46 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Ukrayna'daki savaş suçlarına dair kanıtları toplamak ve analiz etmek için oluşturulacak çok uluslu bir savcı ekibi desteklediğini açıklarken, "Kremlin, hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti" dedi.

23:43 New York Times (NYT) gazetesi, uydu görüntülerinin Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösterdiğini iddia etti.

23:28 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 17 askeri altyapı unsurunun gün içinde imha edildiğini söyledi.

23:16 Rusya ordusundan geri alınan Buça'da savaş suçlarını belgeleme çalışmalarını sürdüren Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun işkence ettiği 5 kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

23:10 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya'nın, Rusya'nın Vilnius Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesinin istenmesine yönelik kararına karşılık vereceklerini bildirdi.