Son dakika... Rusya'dan gözdağı: Kiev'deki hedeflere saldırılarımızı artıracağız

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 51. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

10:37 Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol'daki çelik fabrikası Ukrayna güçlerinden temizlendi.

10:36 Rusya: Terör ve sabotaj faaliyetlerine karşılık olarak Kiev'deki hedeflere saldırılarımızı artıracağız.

05:06 Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Ukrayna ile savaşan Rusya'nın stratejik ve ekonomik öneme sahip 14 devlet teşebbüsüne mali yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi.

02:29 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil ölümlerini kınadıklarını ve Moskova'ya karşı NATO kapsamında ortak hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

01:40 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, son sekiz yılda Rusya'nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının yaşamını yitirdiğini belirtti. Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenski, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. 8 yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü." şeklinde konuştu.

00:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosu'na ait "Moskova" kruvazörünün battığını bildirdi.

23:50 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna'nın füze geliştirme projelerinin Devlet Başkanı Zelenski'nin onayıyla 2031'e kadar uzatıldığını duyurdu.

23:45 İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'ya, ülkesinin, Rusya'ya karşı yaptırımların uygulanması ve müzakere çabalarının desteklenmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti.

23:30 ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Rus liderin Ukrayna'nın yönünü değiştirmek için bu ülkeyi işgal etmenin tam zamanı olduğunu düşündüğünü gözlemlediğini ancak Putin'in tüm hesaplarının yanlış çıktığını açıkladı.

23:00 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair istihbarata 22 Şubat'ta sahip olduklarını ifade ederek, "22 Şubat'ta savaş başlıyor diyemezdik" dedi.