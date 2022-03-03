Son dakika... Rusya'dan Kiev'e bombardıman! Kritik noktalar vuruluyor

3 Mart 2022 Perşembe 07:20 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 07:40

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 8'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA, KİEV'DEKİ MERKEZİ ISITMA SİSTEMİNİ VURDU

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki en önemli hedef olan başkent Kiev'e saldırılar artarak devam ediyor. Rusya, Kiev'e yönelik son saldırısında Kievliler için hayati öneme sahip olan ısıtma hatlarını vurdu. Kiev'in batısındaki tren istasyonu yakınında bulunan merkezi ısıtma merkezine atılan roket ile Kiev'in birçok mahallesine ısıtma sağlanamayacağı ifade edildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko saldırıya tepki göstererek, "Kiev'i dondurmak istiyorlar. Tren istasyonu yakınındaki büyük bir ısıtma ana hattı saldırıyla tahrip edildi" dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

07:20 Eski CIA Direktörü David Petraeus, "Batı işgal öncesi Ukrayna'ya hava savunma sistemleri göndermemiş olsaydı bugün Rusya Ukrayna'da hava üstünlüğünü kurmuştu" dedi.

07:05 ABD Dışişleri Bakanlığı, Kremlin'i Rusya'da 'medya özgürlüğüne ve gerçeğe tam bir saldırı' yapmakla suçladı.

07:01 Uluslararası Ceza Mahkemesi, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili" soruşturma başlattı.



06:21 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch, Rusya'nın kredi notunu düşürdü. Moody's Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e, Fitch Ratings ise, ülkenin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "BBB"den "B"ye indirildi.

06:12 Ticaret verilerine göre, Brent petrolün fiyatı 9 Eylül 2013'ten bu yana ilk kez varil başına 116 doları aştı.

05:54 New York Times'ın haberine göre Kırım yarımadasının kuzeybatısındaki Herson Ruslar tarafından ele geçirildi. Şehrin belediye başkanı ve ABD istihbaratı, şehrin tamamen ele geçirildiğine itiraz etti. Herson belediye başkanı Igor Kolykhaiev, işgalci birliklerle pazarlık yaptığını belirtti.

05:07 Başbakan Fumio Kishida, Japonya'nın Rus işgali nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecileri kabul edeceğini söyledi.

RUS JETLERİ İSVEÇ HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

04:47 Dört Rus savaş jeti İsveç hava sahasını ihlal etti. Ordu, iki Rus SU27 ve iki SU24 savaş uçağının Baltık Denizi'ndeki İsveç adası Gotland'ın doğusundaki İsveç hava sahasına kısa süreliğine girdiğini söyledi.

İsveç Savunma Bakanlığı Rusya'nın bu halesi üzerine kınama yayınlandı. Rusya'nın bu hamlesinin sorumsuzca olduğunun altını çizen Hava Kuvvetleri Komutanı Edström konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

'Arka plandaki mevcut durum göz önüne alındığında, bu olayı çok ciddiye alıyoruz. Rusya'nın davranışı sorumsuzca.'

NATO TEHDİDİNDEN GÜNLER SONRA YAŞANDI

Geçtiğimiz günlerde, savaş devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.

03:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine saldırılarının ilk haftasında açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıyı kınanmasına yönelik taslağın onaylandığını hatırlatan Zelenskiy Ukrayna için lehte oy veren her ülkeye teşekkür etti. Rusya'yı destekleyen ülkeleri de sayan Zelenski, Rusya'nın daha fazla ülkeyi yanına alamayacağını savundu.

Rus ordusunun ülkesinde amacına ulaşamayacağını savunan Zelenski, "Ukraynalılar! Her işgalci bilmelidir ki buradan hiçbir şey alamayacaklar, hiçbir yeri fethedemeyecekler. Nereye gitseler yok edilecekler. burada huzur olmayacak, burada yiyecekleri olmayacak, burada tek bir sessiz anları olmayacak. İşgalciler Ukraynalılardan tek bir şey alacaklar: şiddetli tepki" diye konuştu.

01:51 Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi Maryna Fenina'nın Ukrayna'nın Harkiv kentinde topçu ateşi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. AGİT'ten yapılan açıklamada, Fenina'nın savaş alanı haline gelen şehirde ailesine ihtiyaçlarını götürürken öldüğü aktarıldı.

01:09 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

01:09 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

01:08 Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

01:07 Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin soruşturma başlattığını doğruladı. Savcı, delil toplama sürecine başladığını duyurdu.

01:05 Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm projeleri durdurduğunu açıkladı.

00:30 Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti sokaklarında Rus askerleri ve tanklarının gezdiği bildirildi. Belediye Başkanı İgor Koykhayev, Rus güçlerinin zorla belediye binasını girdiğini açıkladı.

00:22 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), belirlenmiş yedi Rus bankası ve onların Rusya merkezli belirlenmiş iştiraklerini Avrupa Birliği kararı ışığında sistem çıkaracağını duyurdu. SWIFT'ten (Küresel Bankalararası Finansal İletişim Derneği) yapılan açıklamada, Rus bankalarının Avrupa Birliği düzenlemesi gereği 12 Mart'ta sistemle ilişiği kesilecek.

23:59 Başkent Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor. Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Kiev'in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.