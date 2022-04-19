Son dakika... Rusya'dan yeni taarruz! Ukrayna: Dört bölgeyi ele geçirmeyi hedefliyorlar

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 55. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

02:24 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımı sağlamasının "öngörülemez sonuçları olabileceği" uyarısına karşı, "Rusya'nın boş tehditleri konusunda spekülasyon yapmayacağını" ve ülkesinin Ukrayna'ya yönelik savunma yardımlarını sürdüreceğini söyledi.

01:18 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığını belirtti. Arestoviç, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbas'ta başlattığı yeni taarruzda dört hedefinin bulunduğunu kaydederek, Rusya'nın bu hedefine ulaşmaya yönelik yeni saldırısının 17 Nisan Pazar günü başladığını savundu.

00:27 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde operasyonlarını şekillendirmeye çalıştığını ancak Rus ordusunun halen ikmal, komuta kontrol ve güç entegrasyonu sorunlarının olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

00:18 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz." ifadesini kullandı. Zelenski, yayımladığı video mesajında, Rus ordusunun Donbas'ta taarruza başladığını, ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeyi ve devleti savunacağını belirtti. Zelenski, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna'ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

00:12 ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki taktik tabur sayısını 76'ya çıkardığını açıkladı.

00:00 Ukrayna ordusu, son bir günde Rus ordusunun 7 saldırısının püskürtüldüğünü, Rus ordusuna ait 37 askeri araç ve 5 hava aracının imha edildiğini bildirdi.

23:55 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Lviv kentinde ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya gönderilen çok sayıda silahın bulunduğu lojistik destek biriminin hassas füzelerle vurularak imha edildiğini duyurdu.

23:50 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Buça, Mariupol, Volnovaha'dan sonra Rusya ile müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini belirtti.

23:45 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington ziyaretinde başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere kapsamlı şekilde ikili ilişkilerin ele alınacağını belirtti.