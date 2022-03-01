1 Mart 2022 Salı 07:19 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 15:53

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 6'ıncı gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE RUS İŞGALİNDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

15:52 Rusya: Misket ve vakum bombası kullanmadık

15:45 Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna birliklerinin Azak Denizi'ne çıkışı tamamen engellendi" açıklamasında bulundu.

15:43 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko: Düşman ülkemizin kalbini (Kiev) almak istiyor ama, savaşacağız ve Kiev vazgeçmeyecek. Silahlı Kuvvetler ve şehrimizin sakinleriyle hazırız, başkenti savunacağız.

15:39 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

15:20 AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: (Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı) Yeterince caydırıcı olamadık.

15:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda önceden kaydedilmiş bir video mesajıyla katıldı. Lavrov'un konuşması ekrana geldiği an büyükelçiler ve diplomatlar salonu terk etti.



14:47 Avrupa Parlamentosu'na seslenen Ukrayna lideri Zelenski 'Biz bir darbe yaşıyoruz, bir savaş yaşıyoruz. Rusya'nın saldırısı altında kalıyoruz. Biz bugün kendi haklarımız için sizinle aynı olmamız için çok büyük bir bedel ödüyoruz. Ukraynalıların hayatlarını veriyoruz. Gitmek istediğimiz yolun AB olduğunu ifade ettik. Siz artık Ukrayna'yı seçmelisiniz.' dedi.

14:40 Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Ukrayna'nın Belarus sınırına Tochka U füze sistemini yerleştirildiğini söyledi.

14:45 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Harkov'da 10 kişinin hayatını kaybettiğini 35 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ayrıca, "1 Mart'tan itibaren Rus ordusunun cesetleri ve yaralıları Rusya'ya ulaşmaya başladı." açıklaması yapıldı.

14:32 Rus RIA Haber ajansı Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelerin ikinci turunun yarın yapılabileceğini duyurdu.



14:27 Polonya Devlet Başkanı Duda, 'NATO'ya Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğimizi bildirdik' dedi.

14:23 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı, eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturmaktan vazgeçmeli.



14:18 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ve Gürcistan'daki büyükelçilerini geri çağırdı.



13:57 Zelenskiy, "Harkiv'e saldırılar, Rusya tarafından yapılan devlet terörizmidir." dedi. Zelensky, dünya ülkelerine Rusya'yı terör devleti ilan etme çağrısında bulundu.

13.57 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Harkov'da 10 kişinin hayatını kaybettiğini 35 kişinin de yaralandığını duyurdu.



13:45 Kremlin: Putin'in Zelenskiy'le görüşme planı yok. Müzakerelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için erken.

13:43 İngiltere Başbakanı Boris Johnson Polonya ziyaretinde yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını süresiz olarak sürdüreceğini söyledi. Johnson, "Avrupa, Ukrayna konusunda uzun vadeli bir krize hazır" dedi. Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "barbarca taktikler" kullandığını söyledi.

13:32 BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.

13:28 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna saldırısı kabul edilemez" dedi. Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi. Ayrıca "Putin barışı yok etti. Belarus işgale yardım ediyor. Ukrayna'nın yanındayız" diyen Stoltenberg, "Bugün, tarihimizde ilk kez NATO Mukabele Kuvveti'ni aktif hale getiriyoruz" dedi.

13:22 BM, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.

12:57 Deniz taşımacılığının yüzde 20'sine hakim olan dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketi Maersk, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya teslimatları ve Rusya'dan teslimatları askıya alacağını duyurdu.

12:50 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Ukrayna hala nükleer tehlikeye sahip. Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz. Hedefimizi gerçekleştirene kadar operasyona devam edeceğiz. ABD nükleer silah sözleşmesi şartlarına uymalı. Amerika'ya ait nükleer silahların evine dönme vakti geldi. Stratejik istikrar için ABD ile çalışmaya hazırız.

12:47 Ukrayna'nın güneyinde, Kırım yarımadasından kuzeye doğru ilerleyen Rusya ordusu, Herson şehrinin merkezini kuşattı.

12:42 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Rusya, Ukrayna'daki operasyonuna hedefine ulaşana kadar devam edecek. Ukrayna'yı işgal ettiğimiz haberleri doğru değil.

12:25 İngiliz istihbarat yetkilileri: Rus ordusu yavaş ilerliyor.

12:20 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, gece saatlerinde 5 Rus savaş uçağı düşürdüklerini söylerken, "Rus güçler Kiev ve Harkov'u kuşatma altına almaya çalışıyor" diye konuştu.

12:06 Rusya yaptırımlar nedeniyle İsviçre'ye karşı 'misilleme tedbirler' alınacağını açıkladı. Açıklamada 'liste hazırlanıyor' denildi.

12:01 Zelenskiy: "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı."

11:55 ABD'li çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube, Ukrayna'daki Rus işgalinden dolayı Rus RT ve Sputnik medya kuruluşlarına bağlı Avrupa'da yayın yapan kanalları engelleme kararı aldı.

11:53 İngiltere'den Rusya'nın en büyük kredi kuruluşu Sberbank'a yaptırım kararı. Yaptırım uygulanan Rusya merkezli VTB bankasının da Londra'daki ticari işlemleri durduruldu.

11:49 Herson Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Gennady Laguta: Rus askeri teçhizatı şu anda Herson'dan geçiyor.

11:42 Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunda yer almak gibi bir planı olmadığını söyledi.