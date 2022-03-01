Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.
Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 6'ıncı gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.
15:52 Rusya: Misket ve vakum bombası kullanmadık
15:45 Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna birliklerinin Azak Denizi'ne çıkışı tamamen engellendi" açıklamasında bulundu.
15:43 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko: Düşman ülkemizin kalbini (Kiev) almak istiyor ama, savaşacağız ve Kiev vazgeçmeyecek. Silahlı Kuvvetler ve şehrimizin sakinleriyle hazırız, başkenti savunacağız.
15:39 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.
15:20 AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: (Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı) Yeterince caydırıcı olamadık.
15:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda önceden kaydedilmiş bir video mesajıyla katıldı. Lavrov'un konuşması ekrana geldiği an büyükelçiler ve diplomatlar salonu terk etti.
14:47 Avrupa Parlamentosu'na seslenen Ukrayna lideri Zelenski 'Biz bir darbe yaşıyoruz, bir savaş yaşıyoruz. Rusya'nın saldırısı altında kalıyoruz. Biz bugün kendi haklarımız için sizinle aynı olmamız için çok büyük bir bedel ödüyoruz. Ukraynalıların hayatlarını veriyoruz. Gitmek istediğimiz yolun AB olduğunu ifade ettik. Siz artık Ukrayna'yı seçmelisiniz.' dedi.
14:40 Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Ukrayna'nın Belarus sınırına Tochka U füze sistemini yerleştirildiğini söyledi.
14:45 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Harkov'da 10 kişinin hayatını kaybettiğini 35 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ayrıca, "1 Mart'tan itibaren Rus ordusunun cesetleri ve yaralıları Rusya'ya ulaşmaya başladı." açıklaması yapıldı.
14:32 Rus RIA Haber ajansı Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelerin ikinci turunun yarın yapılabileceğini duyurdu.
14:27 Polonya Devlet Başkanı Duda, 'NATO'ya Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğimizi bildirdik' dedi.
14:23 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı, eski SSCB ülkelerinde askeri altyapılar oluşturmaktan vazgeçmeli.
14:18 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan ve Gürcistan'daki büyükelçilerini geri çağırdı.
13:57 Zelenskiy, "Harkiv'e saldırılar, Rusya tarafından yapılan devlet terörizmidir." dedi. Zelensky, dünya ülkelerine Rusya'yı terör devleti ilan etme çağrısında bulundu.
13.57 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Harkov'da 10 kişinin hayatını kaybettiğini 35 kişinin de yaralandığını duyurdu.
13:45 Kremlin: Putin'in Zelenskiy'le görüşme planı yok. Müzakerelerin akıbetiyle ilgili yorum yapmak için erken.
13:43 İngiltere Başbakanı Boris Johnson Polonya ziyaretinde yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını süresiz olarak sürdüreceğini söyledi. Johnson, "Avrupa, Ukrayna konusunda uzun vadeli bir krize hazır" dedi. Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "barbarca taktikler" kullandığını söyledi.
13:32 BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.
13:28 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna saldırısı kabul edilemez" dedi. Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi. Ayrıca "Putin barışı yok etti. Belarus işgale yardım ediyor. Ukrayna'nın yanındayız" diyen Stoltenberg, "Bugün, tarihimizde ilk kez NATO Mukabele Kuvveti'ni aktif hale getiriyoruz" dedi.
13:22 BM, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.
12:57 Deniz taşımacılığının yüzde 20'sine hakim olan dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketi Maersk, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya teslimatları ve Rusya'dan teslimatları askıya alacağını duyurdu.
12:50 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Ukrayna hala nükleer tehlikeye sahip. Bu tehlikeye cevap vermemezlik edemeyiz. Hedefimizi gerçekleştirene kadar operasyona devam edeceğiz. ABD nükleer silah sözleşmesi şartlarına uymalı. Amerika'ya ait nükleer silahların evine dönme vakti geldi. Stratejik istikrar için ABD ile çalışmaya hazırız.
12:47 Ukrayna'nın güneyinde, Kırım yarımadasından kuzeye doğru ilerleyen Rusya ordusu, Herson şehrinin merkezini kuşattı.
12:42 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: Rusya, Ukrayna'daki operasyonuna hedefine ulaşana kadar devam edecek. Ukrayna'yı işgal ettiğimiz haberleri doğru değil.
12:25 İngiliz istihbarat yetkilileri: Rus ordusu yavaş ilerliyor.
12:20 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, gece saatlerinde 5 Rus savaş uçağı düşürdüklerini söylerken, "Rus güçler Kiev ve Harkov'u kuşatma altına almaya çalışıyor" diye konuştu.
12:06 Rusya yaptırımlar nedeniyle İsviçre'ye karşı 'misilleme tedbirler' alınacağını açıkladı. Açıklamada 'liste hazırlanıyor' denildi.
12:01 Zelenskiy: "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna'ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı."
11:55 ABD'li çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube, Ukrayna'daki Rus işgalinden dolayı Rus RT ve Sputnik medya kuruluşlarına bağlı Avrupa'da yayın yapan kanalları engelleme kararı aldı.
11:53 İngiltere'den Rusya'nın en büyük kredi kuruluşu Sberbank'a yaptırım kararı. Yaptırım uygulanan Rusya merkezli VTB bankasının da Londra'daki ticari işlemleri durduruldu.
11:49 Herson Bölgesel Devlet İdaresi başkanı Gennady Laguta: Rus askeri teçhizatı şu anda Herson'dan geçiyor.
11:42 Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunda yer almak gibi bir planı olmadığını söyledi.11:38 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Ukrayna ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulu'nu bilgilendirecek
11:37 Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, AB'nin Rusya'ya karşı topyekun ekonomik ve mali savaş yürüteceğini söyledi
11:13 Harkiv yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
11:08 Ukrayna Savunma Bakanlığı: 5.710 düşman askeri öldürüldü, 800'den fazla askeri araç ve 198 tank imha edildi. Açıklamada, 200 Rus askerinin esir alındığı, 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 topçu sistemi, 7 hava savunma sistemi, 24 çoklu roketatar sistemi, 3 İHA, 2 deniz aracı, 305 tane de diğer ekipmanların etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
11:06 Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan Harkiv'de kent meydanı bombalandı.
10:58 Fransa'dan yapılan açıklamada 'yaptırımlar Rus ekonomisini çökertecek' denildi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Franceinfo yayın kuruluşuna verdiği demeçte, 'Rus ekonomisinin çöküşünü sağlayacağız' dedi.
10:41 İran'ın dini lideri Hamaney, Ukrayna'nın ABD'nin yarattığı krizlerin mağduru olduğunu ve ABD'ye güvenmenin hata olduğunu söyledi. Hamaney ayrıca, Tahran'ın Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istediğini ancak çatışmanın kökeninin kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.
10:30 Harkov Belediye Başkanı Igor Terekhov, bu sabah yaptığı açıklamada şehir yönetim binasının Rusya tarafından füzeyle hedef alındığını söyledi.
10:30 Rusya güçleri, Ukrayna'nın ikinci en büyük kenti olan Harkov'a füze ve bomba yağdırıyor. Harkov belediye binasının vurulma anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
10:20 İngiltere Başbakan Yardımcısı Raab, Rusya'nın işlediği savaş suçlarına katılanların hesap vereceklerini söyledi. Raab ayrıca, Kiev'in düşüşünü geciktirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
10:16 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov: Rusya tüm cephelerde ezici bir yıkım yaşıyor. Direnen erkek ve kadınlarımızı kutluyorum.
10:00 BBC Çin Muhabiri Stephen McDonell, Ukrayna'daki Çin Büyükelçiliği'nin ülkedeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladığını bildiriyor. Elçilik ilk grubun dün ülkeyi terk ettiğini söyledi.
09:58 ABD'li senatör Murphy Rusya Devlet Başkanı Putin'in mal varlıklarını dondurmak için müttefiklerle koordinasyon halinde olunduğunu açıkladı.
09:45 Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), İsviçre'ye ait sivil uçaklara kısıtlama getirildiğini duyurdu.
09:32 Polonya savaşın başından beri ülkeye sığınanların sayısının 350 bini bulduğunu duyurdu.
09:03 Çeçen Lider Kadirov, Ukrayna'da iki Çeçenin öldüğünü, altı kişinin de yaralandığını açıkladı
08:58 Cumhurbaşkanı Tokayev Salı günü yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Moskova ile Kiev arasındaki müzakereler için bir platform sağlayarak Ukrayna'daki ihtilafta arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.
08:51 Rus ordusu Ukrayna şehri Herson'a ulaştı. Belediye başkanı Igor Kolykhayev 'Rus ordusu Herson'un girişlerine kontrol noktaları kuruyor' dedi.
08:48 Avustralya Ukrayna'ya 50 milyon ABD doları değerinde silah yardımında bulunacağını açıkladı.
08:30 Visa Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımlara uyum sağlamak için harekete geçtiğini duyurdu.
08:32 Associated Press (AP) haber ajansının Okhtyrka kenti başkanı Dmytro Zhyvytskyy'in Telegram sayfasında yayınladığı bilgilere dayanarak hazırladığı habere göre; Rus ordusu, Harkov ile Kiev arasındaki Okhtyrka kentindeki bir askeri üsse saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 70'ten fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
08:10 Rusya'nın Ukrayna'yı işgale girişmesiyle alarma geçen NATO, doğu kanadındaki ülkelere asker konuşlandırıyor. Fransız ordusuna ait C-130 askeri uçağı Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Constanta'ya ulaştı.
07:55 Ukrayna Savunma Bakanlığı, molotof kokteyliyle saldırmak isteyenler için Rus zırhlı araçlarının zayıf noktalarını Twitter'da paylaştı
07:50 Avrupa Birliği Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ve 6 Rus oligarkı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına verdiği destekleri nedeniyle yaptırım listesine ekledi. Mal varlıkları dondurulan bu kişilere seyahat yasağı getirildi.
07:40 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına beş günde 56 roket ve 113 seyir füzesi ile saldırdığını açıkladı.
07:35 Almanya Baltık Denizi'ne Tornado tipi savaş uçakları ve bir gözetleme uçağı gönderdiğini açıkladı.
07:20 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklamayı planladıklarını bildirdi.
07:10 Reuters haber ajansı Rusya Ukrayna savaş bölgesinden duyurduğu haberde Rusya'nın hava ve karadan kuşatma altına aldığı Başkent Kiev'i düşürmek için bir konvoy yola çıkardığını aktardı.
06:01 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA ile, Kiev'e bağlı İvankiv kırsalında konuşlanan Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'ni imha ettiklerini açıkladı.
05:45 Rusya'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın yasaklanmış olan termobarik bomba kullandığını söyledi. ABD'li siyasetçilere bilgi veren Markarova, vakum bombası da olarak bilinen bu bombanın Cenevre Konvansiyonu'nda yasaklandığını belirtti. BBC bu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı. Termobarik bombalar geleneksel bombalardan farklı bir şekilde işliyor. Yüksek basınçlı bir patlayıcı içeren bu bombalar, çevresindeki oksijeni emerek güçlü bir patlama ve şok dalgası yaratıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rusya'nın bu bombayı daha önce Çeçenistan'da kullandığını belirtti. CNN International kanalı, cumartesi günü Rus kenti Belgorod yakınlarında bir termobarik roket fırlatma aracı görüldüğünü haberleştirmişti.
04:45 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.
05:20 ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde sınır bölgesinde topladığı birliklerin yaklaşık yüzde 75'inin bu ülkeye girdiğini açıkladı.
05:01 Yeni yayınlanan uydu fotoğrafları, 64 kilometre uzunluğunda dev bir Rus konvoyunun Kiev'e doğru ilerlediğini gösteriyor. Pazartesi öğle saatlerinde çekilen fotoğraflarda konvoyun, başkent Kiev'in 27 kilometre kuzeyindeki Antonov havalimanı yakınlarına kadar geldiği görülüyor. Fotoğrafları çeken Maxar Technologies şirketi, 64 kilometrelik konvoyda yüzlerce zırhlı araç, tank, top ve lojistik destek araçları olduğunu duyurdu. Kiev'in batısı ve kuzeybatısına ait fotoğraflarda ise imha edilmiş zırhlı araçlar ve yıkılmış bir köprü gözüküyor.
01:02 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, müzakere görüşmesinde Ukrayna'nın henüz istediği sonucun çıkmadığını belirtti. Ayrıca Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.
00:30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.
00:05 Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna'ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.
Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.
Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.