19 Mart 2022 Cumartesi 07:15 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 07:15

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 24'üncü gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

06:41 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.

03:40 Rusya'da savaş karşıtlarının protestoları sürerken 21 aşındaki bir genç Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi.

03:27 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı sanal görüşmede Çin'in Rusya'ya maddi destek sağlaması halinde Çin'e doğrudan etkilerinin ve sonuçlarının olacağını ilettiğini kaydetti.

03:25 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi.

01:56 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukrayna'da sivillerin tahliyesine dair rakamlara değinerek, 7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

01:42 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesinde, 3 ABD askerinin öldürüldüğü haberini yalanladı.

01:23 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Ruslara ait insansız hava araçlarını hedef alan hava savunma sistemleri ardı ardına ateş açarken, Rus insansız hava araçları savunma sisteminden atılan füzelerle imha edildi.

00:37 Birleşmiş Milletler (BM), savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yönelik ilk acil insani yardım konvoyunu ulaştırdığını açıkladı.

23:53 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ABD'nin ülkesindeki askeri ve biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkardığı iddiasıyla savunmaya çalıştığını söyledi.