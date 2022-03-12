Son dakika... Teker teker vurdular! Rus güçlerinin konvoyu böyle dağıldı

12 Mart 2022 Cumartesi 07:14 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:27

Rusya Putin'in talimatıyla başlatılan Ukrayna'ya askeri harekat, 17'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUS TANKLARI İMHA EDİLDİ

Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenleyen Rusya, ülkedeki en önemli hedef olan başkent Kiev'e de saldırı için kent dışına yığınak yapmaya devam ediyor. Kiev'in kent dışında binlerce asker ve askeri araçlarla yığınaklar yapan Rus ordusu, halen sevkiyatlarına devam ederken, son düzenlenen sevkiyatlar ise Ukrayna askerlerinin şok baskınlarına hedef oldu.

Kiev'in çıkışında Sovyet yapımı BMP-2 tanklarını yürüten Rus ordusu, hiçbir şeyden habersiz yolda ilerlerken Ukrayna askerleri tarafından takip edildi. Ukrayna askerleri görüş açısına giren Rus tanklarını hedef alarak 30 mm çapında top atışları gerçekleştirdi. Önce bir tank isabetli atışla imha edildi ardından arkasındaki bir tank yine top atışlarıyla imha edildi.

Neye uğradığını şaşıran Rus askerleri tanklardan çıkarak kaçışmaya başladı. Konvoyda bulunan bir tank ise panik yapıp kontrolden çıkarak boş bir araziye daldı.

Diğer tanklar ise Ukrayna askerlerinin hedefi olmamak için park haline geçti. Ukrayna askerleri ile Rus askerleri arasında çıkan çatışmada Rus askerlerin ağır kayıplar verdiği, tankçı birliklerinin ise Ukrayna askerleri tarafından püskürtülerek geri döndüğü öğrenildi.

İşte dakika dakika yaşananlar...

12:26 ABD, Ukrayna savaşından dolayı uygulanan yaptırımlara katılması ve Rusya'nın "kirli para"sını kabul etmemesi konusunda İsrail'i uyardı.

12:00 Ukraynalı yetkililer Rusların bugün işgal altındaki şehirlerde yeniden kara ve hava saldırıları yapabileceğini belirtti. Başkent Kiev ve diğer büyük şehirlerde sirenler ve silah sesleri yükselirken Dnipro, Mykolaiv, Nikolaev ve Kropyvnytskyi'den de patlama sesleri geliyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak ise başkent Kiev'in çatışmaya hazır vaziyette beklediğini ifade etti.



11:58 Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı işgali reddettiklerinin altını çizerek, "Onun karşısındayız. Ukrayna'nın ulusal özgürlük mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

11:56 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, sivillerin tahliyesi için Mariupol ve Pologi şehirleri başta olmak üzere Kiev ve Sumi bölgelerindeki 10'dan fazla yerleşim yerinde insani yardım koridoru açtıklarını duyurdu.

11.30 Rusya Savunma Bakanlığı, kendilerinin bizzat desteklediği Ukrayna'daki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin kontrolüne giren bölgelerinin güncellenmiş bir haritasını yayınladı.



11:10 Eski Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger, Ukrayna-Rusya savaşını, soğuk savaşın sona ermesinden bu yana görülen en büyük felaket olarak yorumladı.

10:53 Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Vasilkov'u 6 füzeyle hedef aldığı saldırıda yakıt deposunu ve askeri havaalanı etrafındaki askeri mühimmat deposunu vurdu.

09:51 Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde bir soğuk hava deposu, Rus askerlerinin hedefi oldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yayınlanan fotoğraflarda ve yapılan açıklamada, saat 03.50 sıralarında deponun vurulduğu ve bombalama sonucu çıkan yangına 4 araç ve 20 personel ile müdahale edildiği bildirildi. Ölü ya da yaralılara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

09:40 Rus ordusu, Harkov'a bağlı Yatskovka köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda evler ve araçlar zarar gördü. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

09:28 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus tarafının yedek asker bulmakta büyük sorun yaşadığını bildirdi.

08:03 Tayvan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Tayvan'da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlattı.

07:30 YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medyayla ilişkili kanallara erişimi küresel olarak engellemeye başladığını duyurdu.

06:30 Başkent Kiev, Cherkasy, Harkiv, batı Ukrayna'daki Lviv ve kuzeydoğu Sumy bölgesi de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde hava saldırılarının olduğu ve sirenlerinin çaldığına dair haberler geliyor

05:00 Ukrayna'dan başlayan büyük göçü 1945'ten bu yana Avrupa'nın en hızlı büyüyen mülteci krizi olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler yaklaşık 2,5 milyon insanın Ukrayna'dan kaçtığını duyurdu

04:14 ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze geliştirme faaliyetlerinde katkısı bulunduğu gerekçesiyle 3 Rus şirketine ve ilgili 2 kişiye yönelik yaptırım uygulanacağını duyurdu.

04:11 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi. Price, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

03:06 Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırılara gece boyunca aralıksız devam etti.

03:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birlikleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un kaçırıldığını duyurarak, bu eylemleri nedeniyle Rusların eylemlerinin DEAŞ'ın eylemleriyle eş tutulacağını belirtti. Zelenskiy, "Melitopol belediye başkanının yakalanması sadece belirli bir kişiye karşı bir suç değildir. Bu yüzde 100 demokrasiye karşı bir suçtur. Sizi temin ederim ki Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" dedi.

02:37 ABD Başkanı Joe Biden, bir takım yeni yaptırım kararı açıklayarak, Rus ekonomisini çökerttiklerini duyurdu. Putin'in köşeye sıkıştığını söyleyen Biden, Rusya ile tüm ticari ilişkilerin askıya alındığını açıkladı.

02:25 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması talebine destek veren Polonya'ya teşekkür etti.

00:30 ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Başkanı Gennadiy Zyuganov dahil 12 Rus milletvekili ve VTB bankasının yönetim kurulu üyesi 10 kişi 'kara listeye' dahil edildi.

00:04 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce başına poşet geçirilerek kaçırıldığını duyurdu.

00:00 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali'nin Rus ordusunun kontrolüne geçtikten sonra tehdit arz ettiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

23:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi Tatyana Navka ve büyük çocuklarına yaptırım getirildiğini belirtti.