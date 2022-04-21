Son dakika... Rusya'ya darbe! Ukrayna kurtarılan yerlerin sayısını duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 57. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:38 Japonya parlamentosu, Rusya'nın "en çok kayırılan ülke" statüsünün kaldırılmasını onayladı.

07:00 Japon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası diplomatlar dahil, 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti.

06:45 G7 maliye bakanları, uluslararası toplumla birlikte 2022 ve sonrası için Ukrayna'ya 24 milyar doları aşan ek destek taahhüdünde bulunduklarını bildirdi.

02:49 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugüne kadar 934 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardıklarını ve bu bölgelerde hayatın giderek normale döndüğünü bildirdi. Zelenski, "934 yerleşim birimi kurtarıldı. Bunlardan 435'inde polis, 431'de yerel yönetimler çalışmalarına başladı. İnsanların tıbbi ve eğitim hizmetlerine, sosyal koruma kuruluşlarına erişimini kademeli olarak geri getiriyoruz. Karayolu iletişimini, elektrik, gaz ve su tedarikini eski haline getiriyoruz." dedi.

01:41 ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD-Çin savunma ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

01:37 Ukrayna Müzakere heyetlerinden Mykhailo Podolyak ve David Arakhamia yaptıkları açıklamada Rusya tarafına mesaj göndererek Mariupol kenti için hiçbir koşul olmadan müzakere başlatabileceklerini söyledi.

00:23 ABD Başkanı Joe Biden, savunma ekibi ve komutanlarla Beyaz Saray'da bir araya gelerek Ukrayna konusunu ele aldı.

00:15 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını ifade etti.