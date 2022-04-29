Son dakika... Rusya'ya gözdağı: Bedel ödemeden bunu yapamazlar!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 65. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, Rusya'nın haritaları yeniden çizemeyeceğini ve uluslararası kurallara dayalı düzeni bedel ödemeden aşındıramayacağını söyledi. Bakan Anand, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki bakan basına ortak açıklamada bulundu. NATO topraklarını savunmaya hazır olduklarını ve Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirten Anand, "Rusya, Kanada, ABD ve müttefik ve ortaklarımızın iradesini test ediyor. Rusya, haritaları kendi amaçlarına uyacak şekilde yeniden çizemez. Rusya, kurallara dayalı uluslararası düzeni sonuçsuz bir şekilde aşındıramaz. Egemen uluslar haritadan silinemez ve NATO bölünemez. Aslında, bu hafta Almanya'da gördüğümüz gibi, hiç olmadığı kadar birlik içerisindeyiz." diye konuştu.

04:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde, saldırılar sonucu yerleşim yerleri zarar gördü.

03:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Kiev'e son füze saldırısının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti sırasında olduğunu bildirdi.

02:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikasındaki sivil ve askerlerin tahliyesi için acil müzakerelere ve varılan anlaşmaların derhal uygulanmasına hazır olduklarını bildirdi.

01:30 Bulgaristan'da sosyal medya üzerinden organize olan binlerce kişi, başkent Sofya'nın merkezinde Ukrayna'ya destek gösterisi düzenleyerek yürüyüş yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 64. gününde göstericiler, Cumhurbaşkanlığı önündeki meydanda toplanarak Ukrayna ve Bulgaristan bayrakları açtı.

01:00 Amerikan Kongre Binası Capitol'de Ukrayna-Rusya savaşını anlatan fotoğraf sergisi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Ukrayna Büyükelçisi Oksana Markarova'nın katılımıyla düzenlenen basın toplantısının ardından açıldı.

00:30 Rus ordusu, Ukrayna'nın başkneti Kiev'i seyir füzeleriyle hedef aldığı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

00:00 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 38 Ukrayna askeri unsurunu vurduklarını söyledi.