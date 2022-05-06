Son dakika... Rusya'yı kızdıracak iddia! İstihbaratı ABD'nin verdiği ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 72. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA'NIN MOSKOVA KRUVAZÖRÜNÜN ABD'NİN VERDİĞİ İSTİHBARAT ÜZERİNE BATIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

ABD tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.

Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.

Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.

ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.

ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

06:24 ABD tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

05:00 İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden dev dönme dolap London Eye, Ukrayna'ya destek için Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

04:00 Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

03:30 ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden'ın Romanya ve Slovakya'yı ziyaret etmek üzere bu akşam yola çıkacağı ve Anneler Günü'nde Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği ifade edildi.

03:00 Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya içişleri bakanları ortak iş birliği bildirisi imzaladı.

02:00 Çekya Başbakanı Petr Fiala, Almanya'ya düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Almanya Başbakanı Şansölye Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fiala, "Rus petrolüne ambargo uygulayacaksak, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin Çekya'da yeterli benzin ve motorine sahip olacağına dair bir garantimiz olması çok önemli" dedi.

01:30 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon sivilin yerinden edildiğini açıkladı.