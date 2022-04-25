Son dakika... Rusya'yı zora sokacak gelişme! AB harekete geçiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 61. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:00 Rusya, kuşatma altındaki Mariupol kentinde sivillerin de bulunduğu Azovstal demir çelik fabrikasından insani koridor açıldığını, ayrılmak isteyen sivillere herhangi bir şekilde engel olunmayacağını duyurdu.

14:32 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın hedefine ulaşması için ABD'nin elinden geleni yapacağını belirtti.

14:29 Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair kanıt toplamak için AB Ceza Yargılaması İş Birliği Kurumunun (Eurojust) yetkisinin güçlendirilmesi amacıyla teklif sundu. AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Eurojust adlı kurumun yetkisinin artırılmasıyla Ukrayna'daki savaş suçlarına ilişkin delillerinin toplanması, korunması ve paylaşılması konusundaki yasal çerçeve hazırlanmış olacak. Eurojust, çalışmalarında Europol ile koordinasyon içinde olacak ve iş birliği yapacak. AB Komisyonu, Ukrayna'da şu anda çatışmanın devam etmesi nedeniyle savuş suçlarına dair kanıtların güvenli şekilde korunmasının önemine dikkati çekti. AB'nin açıklamasında, Eurojust adlı kurumun marttan beri AB'nin Ukrayna'daki savaş suçları konusunda çalışmalarını sürdüren soruşturma ekibine destek verdiği aktarıldı. AB Komisyonunun teklifinin hayata geçmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından müzakere edilerek kabul edilmesi gerekiyor. AB yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğini belirterek bu suçların sorumlularından hesap sorulacağını ifade ediyor.

13:00 ABD Dışişleri Bakanı Bliken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'e yaptıkları ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile toplantı düzenledi. Toplantıda Blinken, Ukrayna başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan bölgesindeki diğer 15 müttefike 713 milyon dolardan fazla askeri finansman sağlayacağını belirtti.

12:52 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi bir grup milletvekili, Almanya'dan Rusya'ya enerji alanında ilave yaptırımlar uygulaması için destek istedi.

12:36 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus yakıtına bağımlılığın sürdürülemez olduğunu bildirdi.

12:19 Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı Aleksandr Kamışin, bu sabah ülkedeki 5 tren istasyonunun Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

11:40 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 21 bin 900 asker, 181 uçak, 154 helikopter ve 884 tankını kaybettiği bildirildi.

11:24 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson bölgesinde Pantsir-S füze sistemi ile havada Ukrayna'ya ait Toçka-U taktik füzesinin vurulduğunu bildirdi. Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin bilgi verdi. Ukrayna hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli silah kullanmaya devam ettiklerini belirten Konaşenkov, "Kremençuk şehrinin kuzey eteklerinde bulunan bir petrol rafinerisinin yakıt üretim tesislerini ve Ukrayna birliklerinin askeri teknik araçlarına akaryakıt sağlayan depoyu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla vurduk." ifadesini kullandı.

11:23 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile dün yaptığı görüşmenin ardından, Polonya'da basın toplantısı düzenledi. Blinken, Rusya'nın savaştaki hedefleri açısından başarısız olduğunu belirtti. Rusya'nın Doğu Donbas bölgesine odaklanmak için Kiev'in etrafından ve Ukrayna'nın kuzeyinden birliklerini geri çektiğini hatırlatan Blinken, Rusların savaş hedefleri açısından başarısız olduğunu söyledi. Blinken, "Rusya, başarısız oluyor, Ukrayna ise başarıyor." ifadelerini kullandı. Rusya'nın başlıca amacının Ukrayna'ya tamamen boyun eğdirmek ve egemenliğini elinden almak olduğunu dile getiren Blinken, "Bu başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

11:00 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 215 çocuğun hayatını kaybettiği, 391 çocuğun yaralandığı bildirildi.

10:30 Ukrayna Demiryolları, ülkenin orta ve batısında 5 istasyona saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayların ardından ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

09:40 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesini görüştüklerini söyledi. Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in kritik dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin Ukrayna için değerli ve önemli olduğunu kaydetti. Ukrayna'ya yardımları için ABD'ye teşekkür eden Zelenski, "Blinken ve Austin'le, Ukrayna'ya yönelik savunma yardımları, mali destekleri ve güvenlik garantilerini ve Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüştük." bilgisini verdi.

09:30 Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 kilometre uzaklıkta bulunan Bryansk şehrindeki petrol deposunda yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Bryansk şehrinde bulunan petrol deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktığını bildirdi. Açıklamada, yangın nedeniyle yaralanan olmadığı ve bölgede yaşayanların tahliye edilmeyeceği kaydedildi. Rus basınına konuşan görgü tanıkları, depoda çeşitli patlamaların duyulduğunu söyledi. Ukrayna sınırına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Bryansk'taki petrol deposunda söndürme çalışmaları sürüyor.

09:00 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç, Feigin Live kanalında gece yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in Kiev'e geldiğini belirterek, "Bugün Amerikalılar Kiev'de. Evet, Devlet Başkanı (Zelenski) ile görüşüyorlar" dedi.

06:00 Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Kentin Saltivka bölgesindeki apartmanlar bombardıman sonrası ağır hasar gördü.

05:00 Ukrayna'nın Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinde, Azovstal fabrikasında tahliye bekleyen sivillerin Azov Taburu tarafından görüntüleri paylaşıldı. Tahliye bekleyen siviller, dünya liderlerine seslenerek savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

04:00 Antalya'da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan etkilenen Ukrayna halkına destek olmak amacıyla keman ve piyano resitali gerçekleştirildi.

03:00 İsviçre hükümetinin, kendi ürettiği ağır mühimmatın Almanya'nın girişimiyle Ukrayna'ya yollanması talebini reddettiği öne sürüldü.

02:00 Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, Ukrayna'ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, "Ukrayna Avrupa Birliği'ne (AB) alınmamalı" dedi.

01:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesinin gerçekleştirilemediğini açıkladı.

00:30 Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını belirterek, Amerikan kurumları tarafından abluka altında olduklarını söyledi.