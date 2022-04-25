Son dakika... Saldırılar sürüyor! Rus güçleri bomba yağdırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 61. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

06:00 Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Kentin Saltivka bölgesindeki apartmanlar bombardıman sonrası ağır hasar gördü.

05:00 Ukrayna'nın Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinde, Azovstal fabrikasında tahliye bekleyen sivillerin Azov Taburu tarafından görüntüleri paylaşıldı. Tahliye bekleyen siviller, dünya liderlerine seslenerek savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

04:00 Antalya'da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan etkilenen Ukrayna halkına destek olmak amacıyla keman ve piyano resitali gerçekleştirildi.

03:00 İsviçre hükümetinin, kendi ürettiği ağır mühimmatın Almanya'nın girişimiyle Ukrayna'ya yollanması talebini reddettiği öne sürüldü.

02:00 Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Avrupa medya zirvesinde yaptığı konuşmasında, Ukrayna'ya destek vermenin başka yollarının da bulunduğunu belirterek, "Ukrayna Avrupa Birliği'ne (AB) alınmamalı" dedi.

01:00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesinin gerçekleştirilemediğini açıkladı.

00:30 Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Bank Of Amerika tarafından New York ve Houston konsolosluklarının banka hesaplarının kapatıldığını belirterek, Amerikan kurumları tarafından abluka altında olduklarını söyledi.