Son dakika... Savaş yeniden alevlendi! İran'dan İsrail'e ''Nasr Operasyonu''

Tüm dünya ABD ile İran arasında barış masasının yeniden kurulmasını beklerken savaş yeniden başladı. İran'dan İsrail'e misilleme füzeleri peş peşe ateşlenirken taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İSRAİL'DEN İRAN'A BALİSTİK FÜZELİ SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, Tahran, Tebriz ve İsfahan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurarak, "Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran'ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi." ifadeleri kullanılmıştı.

İSRAİL, İRAN'A SALDIRILARINDA PETROKİMYA TESİSİNİ VURDU

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, "Kısa bir süre önce Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi, Siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü." dedi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanmanın olmadığını aktaran Hayati, hasarın boyutuna ve olası kayıplara ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mahşehr'deki petrokimya tesisinde bulunan "birkaç hedefin" vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'a saldırılarına karşılık "Nasr Operasyonu"nu başlattıklarını ve bu doğrultuda Nevatim ve Tel Nof Üssü hava üssünü hedef aldıklarını duyurdu.

Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada ayrıca, İsrail'de hedef alınacak stratejik noktaların belirlendiği ve hedef bankasının genişletildiği belirtildi.

İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZELER NEDENİYLE İSRAİL'İN ORTA VE GÜNEY KESİMİNDE SİRENLER ÇALDI

İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in güney ve orta kesimindeki birçok kent ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı.

İsrail hava savunma sistemleri İran füzelerini önlemeye çalışırken, gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmış; İran'dan İsrail'e yaklaşık 10 füze fırlatıldığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamıştı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

emen'deki İran destekli Husiler: İsrail'in Kızıldeniz'deki denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD-İran arasındaki arabuluculuk çabalarını ve Lübnan'daki durumu ele aldı.

İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi.

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.

İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail basını: Saldırı ABD ile koordineli.

İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı tespit edildi.

İranlı askeri kaynak, İran'ın Suudi Arabistan'ın el-Harc kentindeki üsse saldırı düzenlemediğini belirtti.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail'e balistik füze fırlatırken, İsrail ordusu ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini ve füzenin hava savunma sistemlerince engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine bağlı el-Harc kentinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.

İsrail ordusu: Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi.

05.35 İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in balistik füzeler kullanarak İran'daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

05.13 İsrail ordusu, İran'ın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

04.42 İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İran medyasına göre Tahran, İsfahan ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu

04.21 ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün hava sahasında füze ve İHA hareketliliği yaşandığını duyurarak, bu ülkede bulunan vatandaşlarına derhal güvenli alanlara sığınma çağrısında bulundu.

03.23 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın balistik füze saldırılarına yönelik askeri misillemeyi erteleme talebini "istemeden de olsa" kabul ettiği öne sürüldü.

02.27 ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın nükleer silah edinmesini ve bölge ile İsrail'e yönelik tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduğunu yinelediği, ancak ABD-İran müzakerelerinin geleceği için Netanyahu'dan Tahran'la gerilimi tırmandırmamasını istediği bildirildi.

02.26 İran basını, İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırılarının ardından Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

02.16 İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sınırlı açtığı sınır kapılarını, İran'ın balistik füze saldırılarının ardından ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığı bildirildi.

01.39 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasının ardından bölgedeki son gelişmeler ile istikrarı destekleme çabalarını ele aldı.

01.11 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık yönetime destek gösterisi gerçekleştirdi. Gösteriye katılanların ellerinde İran ve Hizbullah bayrakları yer aldı.

00.31 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına cevap olarak "emir verilir verilmez" İran'a saldıracaklarını söyledi.

00.27 İsrail ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar sırasında fırlatılan balistik füzelerden bazılarının parçaları Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tafas ilçesine düştü.

00.26 Ürdün, İran ile İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanması nedeniyle hava sahasının bazı füzeler tarafından ihlal edildiğini duyurarak, ülkenin herhangi bir taraf için savaş alanına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini duyurdu.

00.24 İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." dedi.

00.11 İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlemesi gerekçesiyle İran'ın İsrail'e füze saldırısında bulunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

23.59 İran devlet televizyonu, Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

23.54 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına ilişkin açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, "Misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Herkes eğlencesini yaşadı. İsrail de, İran da saldırısını yaptı. Bir tanesine daha ihtiyacımız yok. Umarım İsrail misilleme yapmaz" dedi.

23.38 İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler, Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında görüntülendi.