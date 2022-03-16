Son dakika... Ukrayna: Rus donanması Odessa'yı bombaladı! ''Savunma sistemimizi test ediyorlar''

16 Mart 2022 Çarşamba 07:12 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 08:52

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 20'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

08:45 Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus general Oleg Mityaev'in Mariupol'de öldürüldüğünü duyurdu.

07:30 Ukrayna Parlamentosu, 26 Mart'ta son bulacak sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.

06:35 ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "savaş suçlusu" olarak tanımlayan karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasını öngörüyor.

05:31 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentinin bombalandığını duyurdu. Gerashchenko, "Birkaç saat önce Rus donanmasına ait gemiler Odessa Bölgesi'ndeki Tusla Köyü açıklarından sahil bölgesine top ve füze atışları gerçekleştirdi. İşgalciler kıyı savunma sistemimizi test etmeye çalışıyordu. Denizcileri karaya çıkarma girişiminde bulunmadılar" ifadelerini kullandı.

04:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu için bu savaşın utanç ve ağır sonuçlarla sona ereceğini söyledi.

04:27 Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik ek yaptırımların bir parçası olarak, Rusya'nın "ayrıcalıklı ulus" ticaret statüsünü iptal edeceğini duyurdu.

03:58 Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich'i yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

03:50 Rusya birlikleri, Harkov ve Dnipro bölgelerine gece yarısı saldırılar düzenlerken Donetsk'te de bazı yerleşim alanlarına roketler isabet etti.

03:42 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.

02:08 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, ülkesinde temaslarda bulunmasıyla ilgili, "Bu, büyük, cesur, doğru ve samimi bir adımdır." dedi.

01:11 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'le Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin iki görüşmeler gerçekleştirdi.

01:06 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konuları görüştü.

00:46 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmito Kuleba, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM), Rusya'nın 25 yıldır üyesi olduğu Avrupa Konseyinden derhal ayrılmasını isteyen kararın onaylanmasına ilişkin, "2014'te yapılması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

00:11 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Rusya'nın 25 yıldır üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden derhal ayrılmasını isteyen kararı onayladı.

00:06 Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakerelerin bugün de devam edeceği bildirildi.