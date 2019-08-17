Sudan'da kriz bitti, imzalar atıldı

Son dakika... Sudan'da taraflar arasında Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı
Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı
- AA
Sudan'da otorite krizini resmen bitiren ve Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri anlaşması imzalandı
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