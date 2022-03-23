Son dakika... Suriye'den sonra Ukrayna'da kullanıldı! ''Kalibr'' ile vurdular

Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 28. günde de devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşırken bombardımanın şiddeti de her geçen gün artıyor. Başkent Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuluyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

15:00 Rusya Merkez Bankası, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın yarın sınırlı sayıda hisseler için işlemlere açılacağını duyurdu.

14:50 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya denizden ve karadan füze saldırıları yapıldığını açıkladı. Denizden seyir füzeleri fırlatan Rusya, füzeler ile Ukrayna'daki askeri tesislerin vurulduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın askeri altyapısının yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeler ile gemiden vurulduğu belirtildi.

KALİBR YÜKSEK HASSASİYETLİ SEYİR FÜZELERİ

Rusya'nın kullandığı Kalibr yüksek hassasiyetli seyir füzelerinin 2 bin 500 kilometre menzili bulunuyor. Savaş gemileri ve denizaltılardan kara hedeflerine atılan füzeler yerden 50 kilometre yükseklikte seyrederek hedefe ulaşıyor. Rusya, Kalibr füzelerini ilk kez 2015 yılında Suriye'de kullanmıştı.

14:07 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestovych, savaşın aktif çatışma aşamasının Nisan sonundan önce sona ereceğini öngördüğünü söyledi.

13:43 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Rusya ve Ukrayna arasında 2 esir değişimi gerçekleştirildiğini açıkladı

13:10 Kremlin Sözcüsü Peskov: (Ukrayna'da NATO barış gücü konumlandırılması ihtimali) Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır. Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Ukrayna'da NATO barış gücünün Rus askeriyle çatışmaya sebep olacağını belirtti.

12:45 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirdi.

12:41 Polonya'nın özel istihbarat teşkilatının sözcüsü Stanislaw Zaryn, Rusya'nın elçilik ekibinde yer alan ve aralarında istihbarat faaliyetleri yürütenlerin olduğu iddia edilen 45 Rus diplomatın Polonya'dan sınır dışı edilmesi için dışişleri bakanlığına çağrı yaptı.

12:36 ABD Savunma Bakanlığı, isim vermediği bir üst düzey bakanlık çalışanının Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili durum değerlendirmesi açıklamalarını yayınladı. Açıklamaya göre Mariupol kenti Rusya için stratejik bir öneme sahip ve dün itibariyle Azak Denizi'nden Rus savaş gemileri kenti bombalamaya başladı.

12:32 Estonya, Doğu Avrupa'da olası bir Rus saldırısını önlemek için kalıcı NATO birliklerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

11:44 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'ya Barış Gücü göndermek Rusya ve NATO arasında direkt çatışmaya yol açabilir. Ukrayna ile müzakereler zor. Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor.

11:15 Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy Ignat, 22 Mart'ta Rus güçlerine ağır kayıplar verdirdiklerini, şu ana kadar düşürdükleri uçak sayısının 100'e ulaştığını ileri sürdü.

11:12 Ukrayna'nın Belarus sınırı yakınında bulunan Çernihiv kentinde Rus ordusu bir köprüyü havaya uçurdu.

11:00 Rusya'nın Jakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobyova, Putin'in G20 Zirvesi'ne katılmayı düşündüğünü açıkladı.

10:29 NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere yarın bir araya gelecek.

10:27 Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehrin savunmasının arttırılması kapsamında mevcut kontrol noktaları güçlendirilirken, sayıları arttırıldı. Demir bariyerin bulunduğu noktalara ise siper kazılarak kum torbaları koyuldu.

10:26 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 121 çocuğun hayatını kaybettiği, 167 çocuğun yaralandığı bildirildi.

09:42 Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı, Rus birliklerinin önemli miktarda radyoaktif atık işleyen Merkezi Analitik Laboratuvarları'nı "yağmaladığını ve yok ettiğini" açıkladı.

08:45 Rus Albay Alexei Sharov, Ukrayna'nın Mariupol kentinde öldürüldü.

05:20 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

04:46 Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaşın durdurulmasında Çin'in "belirgin" rol oynaması gerektiğini bildirdi.

04:16 Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi.

03:49 Ukrayna'nın Sumi kentinin Valisi Dmitry Zhivitsky, Sumi'de Rusya'nın saldırıları sırasında büyük çaplı bir yangın çıktığı ve yangının çatışmalar ve Rus bombardımanı nedeniyle halen söndürülemediğini duyurdu.

03:43 Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rusya'nın Arhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden Rus ordusu için üzerinde Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı Z harfi yazılı Soyuz 2.1a roketini uzaya gönderdi.

03:26 Ukrayna polisi, Rusya tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderilen sabotaj ekibini kontrol noktasından geçmeye çalıştıkları sırada kıskıvrak yakaladı.

03:16 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.

02:18 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da belirlediği stratejik hedeflerin neredeyse hiçbirini elde edemediğini belirterek, Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

01:57 Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü Rus operasyonlarında Ukrayna'ya ait 83 askeri tesisin imha edildiğini açıkladı.

01:50 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için çalışacaklarını duyurdu.

01:50 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 binden fazla Mariupol sakininin tahliye edildiğini açıkladı.

01:11 Rusya ordusu, Ukrayna'nın Lugansk bölgesinde yer alan bir petrol işleme tesisini hedef aldı. Bombardıman sonrası tesiste yangın çıktı.

00:59 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna meselesine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Fransa tarafı, Ukrayna'da ateşkesten başka çözümün olmadığını ifade etti.

00:25 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu görüştü.

00:05 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın nükleer silah kullanıp kullanmayacağı ile ilgili soruya Rusya'nın varlığına bir tehdit oluşması durumunda başvurabileceklerini söyledi.

23:53 Rusya Donanması'na ait savaş gemileri Sivastopal açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı.