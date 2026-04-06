İngiliz ve ABD basınında geniş yankı uyandıran plana göre, arabuluculuk rolünü Pakistan üstlendi. Pakistan ordusunun sunduğu teklif, taraflar arasında elektronik ortamda imzalanacak bir mutabakat metniyle hayata geçecek. Tahran yönetimi teklifi aldığını doğrularken, "geçici bir ateşkesin Hürmüz Boğazı'nı açmaya yetmeyeceği" şerhini düşerek masadaki kozlarını artırdı.

İKİ AŞAMALI BARIŞ REÇETESİ

Masadaki plan, bölgeyi büyük bir yıkımdan kurtarmak için iki kritik aşamadan oluşuyor:

45 Günlük Acil Ateşkes: Tarafların daha geniş kapsamlı müzakereler yürütmesine zemin hazırlamak için askeri hareketliliğin tamamen durdurulması.

Kalıcı Çözüm ve Hürmüz: İran'ın uranyum stokları konusundaki belirsizliklerin giderilmesi ve dünya ekonomisinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası trafiğe açılması.

SAVAŞI DURDURMAK İÇİN SON ŞANS

Diplomatik kaynaklar, bu öneriyi "tırmanmayı önlemek için son fırsat" olarak nitelendiriyor. ABD ve İsrail'in İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırı planlarının masada hazır beklediği belirtilirken, diplomasiye son bir şans tanımak amacıyla bu 48 saatlik sürenin kritik olduğu vurgulanıyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, bölgedeki sivil altyapı ve petrol tesislerine yönelik büyük bir saldırı dalgasının başlamasından endişe ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILACAK MI?

Dünya petrol sevkiyatının merkezi olan Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel piyasaları tehdit etmeye devam ediyor. Pakistan'ın planı onaylanırsa, boğazın yeniden açılması öncelikli madde olacak. Ancak Tahran'ın "kalıcı çözüm olmadan kapılar açılmaz" mesajı, müzakerelerin çetin geçeceğinin sinyallerini veriyor.