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Son dakika... Tanzanya'da petrol tankeri patladı: 57 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.

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Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.

1,8 milyon dolarlık 11 aracı adeta hurdaya çıkardı

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