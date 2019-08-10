Son dakika... Tanzanya'da petrol tankeri patladı: 57 kişi hayatını kaybetti
Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yaşamını yitirdi.
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