Son dakika... Ukrayna abluka altında! Kiev duyurdu: Karşı taarruz pozisyonuna geçiyoruz

3 Mart 2022 Perşembe 07:20 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 15:22

Putin'in talimatıyla başlatılan saldırı, 8'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA, KİEV'DEKİ MERKEZİ ISITMA SİSTEMİNİ VURDU

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki en önemli hedef olan başkent Kiev'e saldırılar artarak devam ediyor. Rusya, Kiev'e yönelik son saldırısında Kievliler için hayati öneme sahip olan ısıtma hatlarını vurdu. Kiev'in batısındaki tren istasyonu yakınında bulunan merkezi ısıtma merkezine atılan roket ile Kiev'in birçok mahallesine ısıtma sağlanamayacağı ifade edildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko saldırıya tepki göstererek, "Kiev'i dondurmak istiyorlar. Tren istasyonu yakınındaki büyük bir ısıtma ana hattı saldırıyla tahrip edildi" dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

15:15 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtığını bildirdi.

15:05 Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

15:00 Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya ile görüşmelerin birkaç saat içinde başlayacağı ifade edildi.

14:44 İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarının artırılacağının sinyalini vererek, "Hiçbir Rus bankasının, SWIFT'e (uluslararası para transferi sistemi) erişimi olmadığından emin olmalıyız." dedi.



14:41 Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Macron ile Putin 90 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron bu görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüştü.

14:34 Vali Hennadiy Lahuta'ya göre, Rus kuvvetleri Herson Oblast İdaresi binasını tamamen ele geçirdi.

14:37 İsveçli mobilya firması IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı.

14:30 Avrupa Birliği'nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikle ilgili olarak acil ateşkes çağrısında bulundu.



14:27 Fransa, vatandaşlarına Rusya'dan ayrılmaları çağrısını tekrarladı.

14:18 Biden Yönetimi'nin Kongre'den Ukrayna'ya yapılacak 10 Milyar dolarlık yardımı onaylamasını istediği bildirildi

14:01 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Artık savunma pozisyonundan karşı taarruz pozisyonuna geçiyoruz, Zafere yaklaşıyoruz' denildi.

13:41 BM Ukrayna'ya yardım için şimdiden 1,5 milyar dolar toplandığını açıkladı.

13:40 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Almanya'nın Ukrayna'ya bir parti daha silah yardımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz saatlerde Alman basını Berlin'in Ukrayna'ya uçak savar füzesi göndereceğini duyurmuştu.

13:26 Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Ukraynalı müzakerecileri beklediğini açıkladı. Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Bildiğiniz gibi heyetimiz dün gece zaten oradaydı. Dün gece Ukraynalı müzakerecileri bekliyordu... Sabah onları bekliyordu ve dürüst olmak gerekirse hala bekliyor.

12:50 Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü belirtti.

12:58 Rus müzakereci Vladimir Medinsky, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bir sonraki turunun bugün TSİ 15:00'de Belarus'ta yapılabileceğini söyledi.

12:48 İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya vakum bombası sistemlerini konuşlandırdığını belirterek, bu silahları ne kadar kapsamlı bir şekilde kullanılabileceği konusunda kaygılı olduklarını açıkladı.

12:47 Ukrayna'nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

12:45 Ukrayna, Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 8 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi. Rus güçlerinin ayrıca 42 roketatar sistemi, 374 araç, 60 yakıt aracı, 11 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

12:23 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Karşılıklı çıkarları gözeterek bir sonuca varacağız. Krize çözüm bulunacağından şüphem yok. Nükleer savaş bizim değil Batı'nın aklında olan bir şey. Eğer bize karşı gerçek bir savaş başlatmak istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler.

12:16 'Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füze ve bomba saldırıları, topraklarımızda önemli bir şey elde edemediklerinin kabulüdür' diyen Ukrayna lideri Zelenskiy sözlerine şöyle devam etti: Savunmamızın tüm hatları korunuyor. Düşmanın stratejik yönlerden hiçbirinde başarısı yok.

Rusya'nın Odessa'yı yok etmek istediğini belirten Zelenskiy 'Karadeniz'in dibi görecekler' dedi. Zelenskiy, 'Bizi arkamızdan vurdular' dedi.

12:13 Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını hızlandırdı. Dolar/ruble paritesi yüzde 10,3 artışla 117 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,4 yükselişle 125'e çıktı.

12:09 Rusya'da erişimi engellenen muhalif "Eho Moskvı/Moskova'nın Yankısı" radyo kanalı ve internet sitesinin, yayınını durdurma kararı aldığı bildirildi.

11:58 Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernigiv kentindeki yakıt depolarını vurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Çernigiv'deki yakıt depolarının Rus ordusunca vurulduğu ve depolarda yangın çıktığı bildirildi. Açıklamada, deponun 5 bin metreküplük dizel yakıt bulunan bölümünün yandığı, yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yangının neden olduğu siyah dumanın tüm şehirden görüldüğü kaydedildi.

11:52 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Büyükelçiliği personelinin Türk vatandaşlarının tahliyesi için cansiperane çalıştığını belirtti.

11:48 Rus donanmasına ait savaş ve çıkarma gemileri, Kırım açıklarında görüldü.

11:46 Çevrim içi yayın platformu Netflix, Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurduğunu açıkladı.

11:14 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Valery Zaluzhny Kiev'de bir Rus SU-30 uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Zaluzhny, 'Hava savunma sistemimiz mükemmel çalıştı' dedi.



11:11 İngiltere güvenlik bakanı Damian Hinds Sky News'e verdiği demeçte Rus ordusunun sadece Ukrayna için değil, Avrupa ve Dünya için de hemen tehlike oluşturan 'acımasız bir işgalci güç' olduğunu söyledi.



11:08 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

10:42 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki tüm aktörleri bölünmeyi derinleştirecek herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırarak, ülkedeki birlik ve istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

10:38 Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.

10:27 Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da 1.612 askeri mevziinin vurulduğunu açıkladı.

10:23 Rus birlikleri kuzeyden kent merkezine yaklaşıyor. Kiev'de işgale karşı önlemler artırıldı.



10:18 Almanya Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füze tedarikini onayladı.

10:03 Kiev'de aralıklarla sirenler çalıyor.

09:50 Japonya Başbakanı Fumio Kishida, savaştan kaçan Ukraynalıların ülkeye kabul edileceğini açıkladı.

08:27 Rusya, bireysel döviz alımlarına yüzde 30 komisyon getirdi.

08:25 BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu. BM Mülteci Dairesi Başkanı Filippo Grandi, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana, 1 milyon insanın Ukrayna'yı terk ettiğini söyledi.

08:20 ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Kiev'e yönelen askeri konvoyunun son 36 saatte çok az ilerlediğini belirtti.

08:13 Rusya'nın "Ukrayna Hint öğrencileri rehin aldı, canlı kalkan olarak kullanıyor" açıklamasına Delhi'den yalanlama geldi.

07:53 Rusya'da binlerce bilim insanı ve bilim muhabiri, Rusya'nın işgaline karşı bir bildiri yayınladı.

07:57 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konaşenko, Kiev'i terk etmek isteyenler için insani koridor oluşturulacağını açıkladı. Konaşenko, Kievlilerin şehri güney yönünden terk ederek Vasilkiv kentine gidebileceğini söyledi.



07:20 Eski CIA Direktörü David Petraeus, "Batı işgal öncesi Ukrayna'ya hava savunma sistemleri göndermemiş olsaydı bugün Rusya Ukrayna'da hava üstünlüğünü kurmuştu" dedi.

07:05 ABD Dışişleri Bakanlığı, Kremlin'i Rusya'da 'medya özgürlüğüne ve gerçeğe tam bir saldırı' yapmakla suçladı.

07:01 Uluslararası Ceza Mahkemesi, "Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili" soruşturma başlattı.



06:21 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch, Rusya'nın kredi notunu düşürdü. Moody's Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e, Fitch Ratings ise, ülkenin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "BBB"den "B"ye indirildi.

06:12 Ticaret verilerine göre, Brent petrolün fiyatı 9 Eylül 2013'ten bu yana ilk kez varil başına 116 doları aştı.

05:54 New York Times'ın haberine göre Kırım yarımadasının kuzeybatısındaki Herson Ruslar tarafından ele geçirildi. Şehrin belediye başkanı ve ABD istihbaratı, şehrin tamamen ele geçirildiğine itiraz etti. Herson belediye başkanı Igor Kolykhaiev, işgalci birliklerle pazarlık yaptığını belirtti.

05:07 Başbakan Fumio Kishida, Japonya'nın Rus işgali nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecileri kabul edeceğini söyledi.

RUS JETLERİ İSVEÇ HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

04:47 Dört Rus savaş jeti İsveç hava sahasını ihlal etti. Ordu, iki Rus SU27 ve iki SU24 savaş uçağının Baltık Denizi'ndeki İsveç adası Gotland'ın doğusundaki İsveç hava sahasına kısa süreliğine girdiğini söyledi.

İsveç Savunma Bakanlığı Rusya'nın bu halesi üzerine kınama yayınlandı. Rusya'nın bu hamlesinin sorumsuzca olduğunun altını çizen Hava Kuvvetleri Komutanı Edström konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

'Arka plandaki mevcut durum göz önüne alındığında, bu olayı çok ciddiye alıyoruz. Rusya'nın davranışı sorumsuzca.'

NATO TEHDİDİNDEN GÜNLER SONRA YAŞANDI

Geçtiğimiz günlerde, savaş devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.

03:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine saldırılarının ilk haftasında açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıyı kınanmasına yönelik taslağın onaylandığını hatırlatan Zelenskiy Ukrayna için lehte oy veren her ülkeye teşekkür etti. Rusya'yı destekleyen ülkeleri de sayan Zelenski, Rusya'nın daha fazla ülkeyi yanına alamayacağını savundu.

Rus ordusunun ülkesinde amacına ulaşamayacağını savunan Zelenski, "Ukraynalılar! Her işgalci bilmelidir ki buradan hiçbir şey alamayacaklar, hiçbir yeri fethedemeyecekler. Nereye gitseler yok edilecekler. burada huzur olmayacak, burada yiyecekleri olmayacak, burada tek bir sessiz anları olmayacak. İşgalciler Ukraynalılardan tek bir şey alacaklar: şiddetli tepki" diye konuştu.

01:51 Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi Maryna Fenina'nın Ukrayna'nın Harkiv kentinde topçu ateşi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. AGİT'ten yapılan açıklamada, Fenina'nın savaş alanı haline gelen şehirde ailesine ihtiyaçlarını götürürken öldüğü aktarıldı.

01:09 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

01:09 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

01:08 Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

01:07 Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin soruşturma başlattığını doğruladı. Savcı, delil toplama sürecine başladığını duyurdu.

01:05 Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm projeleri durdurduğunu açıkladı.

00:30 Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti sokaklarında Rus askerleri ve tanklarının gezdiği bildirildi. Belediye Başkanı İgor Koykhayev, Rus güçlerinin zorla belediye binasını girdiğini açıkladı.

00:22 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), belirlenmiş yedi Rus bankası ve onların Rusya merkezli belirlenmiş iştiraklerini Avrupa Birliği kararı ışığında sistem çıkaracağını duyurdu. SWIFT'ten (Küresel Bankalararası Finansal İletişim Derneği) yapılan açıklamada, Rus bankalarının Avrupa Birliği düzenlemesi gereği 12 Mart'ta sistemle ilişiği kesilecek.

23:59 Başkent Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor. Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Kiev'in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.